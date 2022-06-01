死者父自責：錯信醫生，永遠都唔會原諒自己

陳父散庭後表示，陪審團作出合理公道的裁決，亦感謝裁判官在庭上仔細追問證人。他說錯在選擇梁蔭基為家庭醫生，對梁的作為「憤怒、心寒」，他將向醫委會投訴，也考慮提出民事索償。對於部分醫護的供辭與閉路電視片段有矛盾，他不滿有證人「亂咁講出真相」，對此感到憤怒。

死因裁判官何俊堯曾批評，梁蔭基撰寫的牌板資料簡陋，事發數日才補充病人心跳率，更要求警方循虛假文書等方向調查。陳父說，診所起初拒絕提供兒子的病歷卡，後來呈堂的病歷卡經過多次修改，令人心寒。

經過6日研訊，死因庭裁決終於塵埃落定。除了批評涉事診所，陳父建議所有醫護人員使用儀器輔助看病，始終小孩子不擅長說話，只憑聽筒看診或較危險。前日在結案陳辭階段，陳父在家屬席說出最後一句話，「所有家長面對小朋友生病都非常焦慮不安，唯一最信任的人便是醫生，希望所有醫生護士，都能盡心盡力治療及照顧生病的小朋友」。

（死因研訊）