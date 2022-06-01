兩歲童聞氣後不治 裁死於不幸 官質疑醫護供辭牌板 促警查假口供

涉事醫務所照常應診

醫委會：不評論個別個案

本報記者昨午前往梁蔭基醫生醫務所，護士表示醫生梁蔭基照常應診，但不知道醫委會及警方如何跟進，不便回應死因庭裁決。醫委會回覆查詢稱，該會具行使紀律處分的權力，故不適宜評論個別醫生的紀律個案。

事發2016年12月16日，陪審團昨裁定死者陳嘉懿（終年2歲）因支氣管肺炎、胸腔積膿及敗血症而死。陪審團亦裁定，事主父親當日致電梁蔭基醫生醫務所時，護士提及「聞氣」服務，獲事主父親同意。及後，醫生沒有診斷出事主病情嚴重，所以沒有叫救護車，僅直接安排聞氣。另在聞氣期間，事主沒有接受適當監察，亦欠缺適當儀器協助。直至事主失去心跳，醫護才替事主急救和召白車。

死於不幸裁決意味涉人為因素

死因庭早前傳召梁蔭基和3名助護講述經過，供辭與事主父親有多處分歧（見表）。何官日前引導陪審團時稱，若事主死於疾病且醫療介入無法阻止死亡，應裁定死於自然；若涉人為因素意外致死，應裁定死於不幸；若不肯定死因，則裁定死因存疑。換言之，陪審團認為涉及人為因素。針對陪審團裁決，何官亦下令將本案轉交警方跟進，以調查是否有人提供假口供、使用虛假文書，甚至串謀妨礙司法公正。

此外，陪審團向私營診所的監管機構提交建議，表示兒科診所應該設有監察維生指數的設備，例如血含氧機和血壓機，以保障求診者的安全。衛生署回覆本報查詢表示，醫生會按專業判斷設置儀器，醫委會註冊醫生專業守則訂明，醫生提供醫療服務時，必須從病人最佳利益出發。

醫衛界立法會議員林哲玄表示，除了麻醉和鎮靜程序，私人診所醫生一般不必使用血含氧機等儀器，以臨牀判斷作準。比起有否使用儀器，他認為醫生會否迅速應變，將病人送院更重要。社區組織協會幹事彭鴻昌稱，醫委會可考慮發指引，提醒醫生安排小孩聞氣時使用血含氧機，避免悲劇重演。

【案件編號：CCDI701/17】

明報記者

（死因研訊）