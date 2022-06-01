未來4年落成居屋 逾半已「透支」

1.7萬伙待售 僅夠一兩年

報告指出，2014年至今約有4.77萬個資助房屋單位供應市場，而未來4個財年3.84萬個資助出售房屋單位中，56%已以樓花形式出售，報告形容這為「透支未來的落成量」，剩餘約1.68萬個待售單位僅能應付未來一至兩年供應。

報告亦分析港人居住質素，發現綠置居為納米單位「重災區」，2016至21年開售的綠置居，年均約15%單位面積小於215平方呎，今期居屋啟德啟欣苑更有單位僅186平方呎，為居屋首現納米樓。

政府去年底公布新建私人住宅單位280平方呎面積下限要求，但報告預測新落成私樓單位面積會持續下跌，至2023年才「止跌回穩」，納米單位落成量至2024、25年會漸趨見頂。

公營屋亦現納米樓 多綠置居

本土研究社成員陳劍青表示，去年基金報告稱納米樓落成量會在2024年回落，今年卻稱屆時見頂，不解為何一年後數據呈「180度轉變」，質疑報告單憑已公布的售樓圖估算，忽略未公布設計的單位，未能反映實况。

房委會委員招國偉同意政府須規定公營房屋如私樓般設單位面積下限要求，至於居屋供應會否無以為繼，他相信只要政府提速，加快興建原定2027/28年度以後5年內落成居屋，不會出現斷層。