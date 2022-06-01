團結基金：建公營屋倘續延誤 10年恐少目標8% 促精簡程序 本研社批削公眾參與

公營屋缺逾10萬 近年15%公屋延誤

團結香港基金報告稱，公營房屋供應短期內續不達標，未來5年年均落成量約2.1萬伙，比長策目標少30%；長遠而言，若政府能按項目時間推進，未來10年有望達30.66萬伙，稍高於長策30.1萬伙，但仍未達政府早前宣布的33萬伙潛在供應量。報告估計，政府提前一年完成各新發展區及土地規劃程序，以及總房屋交付量增加5%，落成量可增至34.3萬伙；惟若出現延誤，最終供應量或僅27.71萬伙，較長策目標少7.94%。

基金研究總監、土地及房屋研究主管葉文祺說，過去公屋項目時常延誤，對未來10年供應可達約30.6萬伙不樂觀，報告分析2013/14至2024/25年度的公營房屋項目，發現每年平均有9個項目、涉15%公屋單位落成延誤。

稱大埔、葵涌、屯門有「隱藏延誤個案」

報告稱，至今發現了3個公營房屋的「隱藏延誤個案」，相信是冰山一角。3個項目中，大埔富蝶邨第三期原定2024年落成，在大埔區議會作4次地區諮詢後，最新落成時間延至2030/31年；葵涌3個公屋發展計劃，即大窩口道及新葵街公營房屋發展計劃，以及重建葵安工廠大廈，因有發展商就區內重建項目對城規會提出司法覆核，連帶該3個發展計劃被暫時凍結；屯門新慶路公營房屋發展計劃，亦因早期被發展商提司法覆核而影響進度。葉文祺批評，公屋供應量及建設進度缺乏足夠資訊透明度，無法有效監督。

私樓2027至31年均1.2萬 未達標

私營房屋方面，報告稱未來5年年均落成量預計約1.73萬伙，與過去5年年均數字相若，但2027至31年則只有年均1.2萬伙，未達長策目標。報告稱，目前政府主導的私樓熟地儲備，即賣地及鐵路項目供應已近乎耗盡，新發展區用地於2030年交付前，私樓土地供應將現斷層，如出現延誤，2027至31年年均私樓落成量更料僅1.04萬伙。

基金高級副總裁兼公共政策研究院院長黃元山認為，如需增加房屋供應，當局需大刀闊斧精簡程序，並以基建先行，加快推行新發展區、「明日大嶼」及「北部都會區」等計劃。

陳劍青：政府「揀錯地」

本土研究社成員陳劍青表示，留意到報告將未來房屋供應少、公屋延誤等歸咎發展程序，但事實是政府「揀錯地」發展，忽略爭議較少的閒置地及棕地。他又不同意報告形容大埔富蝶邨因區議會陷入「無止境」討論而「延誤」，指區議會提出修訂只為更貼近地區需求，是有意義的討論，報告不斷提倡精簡程序，會削弱公眾參與權。