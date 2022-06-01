港聞

港聞二

泳池裝遇溺偵測系統 小學校長：多個保障

【明報專訊】兩名女童早前在君臨天下會所泳池遇溺，令外界關注泳池安全，本報昨日報道康文署曾研究安裝遇溺偵測系統，惟計劃一直擱置。記者昨到訪一所泳池已安裝遇溺偵測系統的小學，代理商以假人及泳手假裝遇溺做測試，顯示他們下沉後靜止10秒內，系統便會響起警報。代理商承認如有人蓄意下沉亦會觸發警報，認為要透過教育令泳客不要蓄意下沉，免觸發系統。

10秒內響警報 刻意下沉或誤鳴

該小學有一個25米長室內游泳池，水深0.8至1.2米，代理系統的科施泳池科技有限公司業務發展董事馮慶銓說，泳池上方安裝了10對鏡頭及10個紅外線感應器，裝備已連接後台系統，可監察泳池情况及偵測泳手位置。現場所見，池邊有LED顯示器，如有人遇溺，顯示器會展示遇溺者的位置。科施分別安排假人及泳手作實地測試，假人及真人下沉不足10秒，系統便響起警報，當「遇溺者」重上水面，警報便自動停止。

小學校長陳瑞良說，校方2018年以約200萬元購入系統，他認為可為學生提供多一個保障，令家長安心，「想家長知喺我哋度學游水可以放心」。他說安裝系統至今未曾發生遇溺意外，故未能提供成功救人的數目，但他說校方每年會為系統做兩次測試，「好似火警鐘咁做」，故對系統有信心。

被問到若有人刻意閉氣下沉會否令系統誤鳴，馮慶耀承認若學生「貪玩」閉氣下沉至池底一段時間的話，系統確會發警報，但要如此做到亦需一定泳術。他說要通過教育，令學生不會因貪玩而觸發系統。他希望系統可更廣泛使用，減低遇溺風險。

明報記者 陳萃屏

相關字詞﹕遇溺偵測系統 遇溺

上 / 下一篇新聞

張曉明調任政協副秘 建制料人事續變 離開30年港澳系統 官級不變
張曉明調任政協副秘 建制料人事續變 離開30年港澳系統 官級不變
李家超：新政府堅持新選制 譚耀宗料10年不變
李家超：新政府堅持新選制 譚耀宗料10年不變
民主黨倡李重建互信 特赦反修例被告
民主黨倡李重建互信 特赦反修例被告
29.8億建缸瓦甫警訓練場 仿實境應變 反恐護國安
29.8億建缸瓦甫警訓練場 仿實境應變 反恐護國安
渣馬案救護稱事主有脈搏 醫生跑手：在場已無
渣馬案救護稱事主有脈搏 醫生跑手：在場已無
惜《5月35日》落幕 莊梅岩：倘禁反思才可悲 再公演無期 籲勿退至個人悼念亦放棄
惜《5月35日》落幕 莊梅岩：倘禁反思才可悲 再公演無期 籲勿退至個人悼念亦放棄
六四到維園犯法否 林鄭：公眾活動須守法
六四到維園犯法否 林鄭：公眾活動須守法
支聯案報道限制 鄒幸彤申覆核 指官無權拒絕解除要求
支聯案報道限制 鄒幸彤申覆核 指官無權拒絕解除要求
公私泳池分兩部門管 救生員要求不一 私營要求低於公眾泳池 議員促統一
公私泳池分兩部門管 救生員要求不一 私營要求低於公眾泳池 議員促統一
林鄭：不會公帑介入珍寶海鮮舫
林鄭：不會公帑介入珍寶海鮮舫
海關截內河船檢5000萬元走私貨
海關截內河船檢5000萬元走私貨
團結基金：建公營屋倘續延誤 10年恐少目標8% 促精簡程序 本研社批削公眾參與
團結基金：建公營屋倘續延誤 10年恐少目標8% 促精簡程序 本研社批削公眾參與
未來4年落成居屋 逾半已「透支」
未來4年落成居屋 逾半已「透支」
兩歲童聞氣後不治 裁死於不幸 官質疑醫護供辭牌板 促警查假口供
兩歲童聞氣後不治 裁死於不幸 官質疑醫護供辭牌板 促警查假口供
死者父自責：錯信醫生，永遠都唔會原諒自己
死者父自責：錯信醫生，永遠都唔會原諒自己
和你shop踩國旗 3人囚40至44月
和你shop踩國旗 3人囚40至44月
圍理大19歲女生暴動罪脫 藏火機燃料罪成
圍理大19歲女生暴動罪脫 藏火機燃料罪成
屯門櫃車翻側 司機涉酒駕跟車工撞斃
屯門櫃車翻側 司機涉酒駕跟車工撞斃
大灣區GBA新聞：90後創漢服潮玩 港人伯樂指路進國際 簡化做衫拼貼製漢服 潮玩同時宣傳中國文化
大灣區GBA新聞：90後創漢服潮玩 港人伯樂指路進國際 簡化做衫拼貼製漢服 潮玩同時宣傳中國文化
大灣區GBA新聞：居灣區20年 港人兼做自媒體宣傳大灣區
大灣區GBA新聞：居灣區20年 港人兼做自媒體宣傳大灣區
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】28歌手唱《前》賀回歸
【Emily】28歌手唱《前》賀回歸
【Emily】阿人促「結果為目標」 最低工資加至50
【Emily】阿人促「結果為目標」 最低工資加至50
【Emily】夢蝶軒946藏品捐香港故宮館
【Emily】夢蝶軒946藏品捐香港故宮館
【Emily】警隊5「警募大使」 3有內地背景
【Emily】警隊5「警募大使」 3有內地背景
【Emily】618山泥傾瀉50年 土力處搞展覽
【Emily】618山泥傾瀉50年 土力處搞展覽
【Emily】年輕人看社區 西油記來了
【Emily】年輕人看社區 西油記來了