泳池裝遇溺偵測系統 小學校長：多個保障

10秒內響警報 刻意下沉或誤鳴

該小學有一個25米長室內游泳池，水深0.8至1.2米，代理系統的科施泳池科技有限公司業務發展董事馮慶銓說，泳池上方安裝了10對鏡頭及10個紅外線感應器，裝備已連接後台系統，可監察泳池情况及偵測泳手位置。現場所見，池邊有LED顯示器，如有人遇溺，顯示器會展示遇溺者的位置。科施分別安排假人及泳手作實地測試，假人及真人下沉不足10秒，系統便響起警報，當「遇溺者」重上水面，警報便自動停止。

小學校長陳瑞良說，校方2018年以約200萬元購入系統，他認為可為學生提供多一個保障，令家長安心，「想家長知喺我哋度學游水可以放心」。他說安裝系統至今未曾發生遇溺意外，故未能提供成功救人的數目，但他說校方每年會為系統做兩次測試，「好似火警鐘咁做」，故對系統有信心。

被問到若有人刻意閉氣下沉會否令系統誤鳴，馮慶耀承認若學生「貪玩」閉氣下沉至池底一段時間的話，系統確會發警報，但要如此做到亦需一定泳術。他說要通過教育，令學生不會因貪玩而觸發系統。他希望系統可更廣泛使用，減低遇溺風險。

明報記者 陳萃屏