公私泳池分兩部門管 救生員要求不一 私營要求低於公眾泳池 議員促統一

明報記者 沈彥恒

康文署表示，轄下共有44個公眾泳池，救生員團隊共約1600人，包括約1400名長期及約200名季節性救生員。該署救生員入職條件除了有效救生章及急救證書，更須通過各類測試（見表），較私人泳池只要泳池救生章的法定要求高。公眾泳池在過去兩年各有一宗溺斃事件，2018年則有兩宗。

食環管私人泳池 發牌無提救生員標準

食環署表示，在處理泳池牌照申請時，會因應實際情况如泳池數目及面積等，釐定救生員數目。署方在巡查時如發現持牌泳池違反牌照條件，會即時警告，若未能於糾正或重覆違規，會考慮暫時吊銷或取消牌照。署方未有回應私人泳池過去3年意外數目。翻查食環署網頁，該署批出泳池牌照時會考慮泳池面積、濾水、照明、淋浴等設施，未見提及急救設施及救生員標準。兩個部門均未回應是否應統一公眾及私人泳池救生員的資格。

田北辰稱，政府不同政策均有類似情况，同一事宜由兩三個局負責，各自為政，救生員標準只是一例。他說，食環署在批出私人泳池牌照時，應考慮救生員是否合資格，而康文署及食環署分屬兩個政策局，加上還有泳灘及獨立屋泳池，期望新政府上場後，由新設的副司長串連，由同一部門或政策局統一救生員資格。

港九拯溺員工會發言人胡啟榮稱，私人屋苑泳池一般由物業管理公司委託泳池公司管理泳池及招聘救生員，一般事前毋須面試，只需有效泳池救生章即可，未必需要急救證書，「分分鐘見都未見過個救生員」。根據一個私營泳池救生員招聘群組，有帖文標明「少人游」、「好做大風」等作招徠。

工會：私營未必有急救證書 或錯過救命

胡稱，私營泳池較少泳客，公司為節省資源，每更只安排兩人工作，當中一人更要處理收錢及機件等雜務。另外，私營泳池大多只有處理皮外傷的急救工具，加上救生員未必持有效急救證書，往往救起溺者後只能召救護車，等候送院時或已錯過拯救的黃金時間。相反，公眾泳池通常有4名救生員當值，兩人負責坐下觀察，另兩人巡視；每個泳池又設有救生間。

胡又稱，統一私營與公眾泳池救生員資格已討論多年，而食環署角色僅為發牌，甚少抽查私人泳池。他促請當局加強監察私營泳池，並提議設專門處理水上活動設施的部門，推廣並監管水上安全。

參考2004年立法會文件，當時已討論有關修訂提高私營泳池救生員資格，與公眾泳池看齊。時任衛生福利及食物局長楊永強稱，由於公眾及私人泳池使用量及服務對象不一，故對救生員資格要求不同。