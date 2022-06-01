支聯案報道限制 鄒幸彤申覆核 指官無權拒絕解除要求

裁判官月前拒解除限制 稱憂證人受壓削審訊公平

申請人鄒幸彤今年4月25日，曾在西九龍裁判法院就《裁判官條例》第87A條，申請解除傳媒報道交付審訊內容的限制，遭否決申請。建議答辯人為國安法指定法官、主任裁判官羅德泉，他當日否決鄒的申請。

入稟狀指出，羅官當時駁回申請的理由，包括案件引起極大關注，傳媒已大舉報道，很多公眾前來旁聽，惟部分人「秩序紀律都出了問題」，曾叫囂及情緒激動；而社會亦有就案件提出「相當尖銳、帶有攻擊性」的意見，故憂慮解除報道限制，會為日後出庭證人帶來巨大心理壓力，削弱審訊的公平。

條例列明辯方申請 即須解除限制

鄒幸彤在入稟狀反駁，條例立法原意是保障被告受公平審訊的權利，以免陪審員對被告有偏見；條例亦清楚列明裁判官在辯方申請下，「須」解除傳媒報道限制，故裁判官無酌情權拒絕，控方亦無權反對，故認為羅官當日決定是「越權及不當」。

鄒亦認為羅官並沒考慮公開審訊有助維持公眾對司法系統的信心，而限制報道只會引起不信任和猜忌。對於羅官要求辯方解釋，為何須解除報道限制，鄒認為是「顛覆公開司法原則」。

鄒認為，傳媒僅僅報道被告遭控告，與公允和準確報道交付程序本質上有分別，羅官應考慮前者可能產生對被告的偏見；至於羅官考慮公眾或干擾證人，則缺乏控辯雙方討論及舉證，且與是否解除報道限制無關，他不應基於公眾可能作出某些行為，便剝奪被告接受公平公開審訊的權利。

另外，前支聯會主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤涉煽動顛覆國家政權罪，3人昨被解往西九龍裁判法院作第三次提訊日，案件押後至6月24日再訊，以繼續交付高等法院審理的程序。

李卓人及何俊仁在開庭前均向公眾席揮手示意，鄒幸彤則高喊「毋忘六四，抗爭到底」，有旁聽者回應稱「平反六四」。

【案件編號：HCAL401/22、WKCC3632/21】

（六四33周年）