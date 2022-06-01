六四到維園犯法否 林鄭：公眾活動須守法

警方昨回覆表示，截至昨日，警方並未接獲任何團體通知，擬於6月4日在港島區舉行公眾活動。

被問若當日市民自發去維園、其他公眾地方或在家中等私人地方悼念六四，會否觸犯任何法例，包括國安法，以及警方會否採取什麼執法行動，警方昨回覆查詢表示，不會評論個別情况。警方指出，個別活動會否觸犯國安法，須視乎其相關情况，包括事實、相關的行為和意圖、所得的證據等因素而定，並會根據相關法律處理。

多家流動網絡無法上六四網館

另外，本報昨日透過SUN Mobile、csl、3HK、SmarTone等多間網絡供應商的網絡，皆無法瀏覽展出八九民運史料的「六四記憶．人權博物館」網站，與去年有傳媒報道的情况一樣，但固網等其他途徑仍能登入網站。本報昨向警方查詢有否要求網絡供應商封鎖上述網站、要求封鎖原因為何、是否因為網站內容涉違反國安法，警方表示不評論個別個案，稱警方採取任何行動，會按實際情况，依法處理。

警方指出，根據國安法第43條及《實施細則》附表4，警方可要求服務商對發布在電子平台上相當可能構成危害國家安全罪行，或相當可能會導致危害國家安全罪行的發生的電子信息作出禁制行動；有關行動會嚴格按照法律進行。

（六四33周年）