惜《5月35日》落幕 莊梅岩：倘禁反思才可悲 再公演無期 籲勿退至個人悼念亦放棄

明報記者 鄭啟智

信非創作尾班車 不擔心海外放映

2019年，莊梅岩與「六四舞台」合作，製作《5月35日》公演，反應熱烈得要加場演出，更奪得香港舞台劇獎多個獎項。團隊過去兩年均有籌備重演，惟基於疫情，分別改作網上播放和讀劇，今年在香港沒有任何活動，另有團體安排於六四前後在海外多個城市放映。對於海外放映，莊梅岩稱沒有擔心，因她已授權劇目監製和其他人使用作品，加上劇目早於3年前創作，認為當局沒理由追究她。

稱政治環境變差 團隊共識不冒險

去年初製作團隊仍打算重演，短短一年間，支聯會解散、多間傳媒停運，莊梅岩說政治環境愈來愈差，團隊共識是不宜冒險，預期劇目未來一段時間難以登上本地舞台。「以廣東話寫的劇本，本地人的創作，短時間很難在香港演出，這點我覺得好遺憾。」長遠能否重新演出，她認為要視乎政府是否願意接受多元創作和面對歷史，「永不說不」。

「底線被不斷衝擊 盡力不倒下」

對莊梅岩而言，六四不是每年的燭光，而是每天也在腦海。多年來她都沒有特意在六四當日穿上黑衣、點起燭光，今年亦然。她認為六四更重要的意義是反思歷史錯誤的空間，如不能討論、不能反思，才是可悲。不過，在她眼中，空間未完全消失，父母可教育子女，朋友還能討論，「大家現在擔心集結悼念，但不要一退，就退到連個人悼念都不可以」。她說，即使《5月35日》不能公演，仍能圍讀和研究不同六四劇目，「悼念有很多模式，記住一件事、學習一個歷史錯誤有很多方式，我覺得不是完全無空間」。

「我們就來個光明正大的紀念，衝擊這條不正常的底線」，這是《5月35日》以往的宣傳海報語句。時移世易，莊梅岩說自己的底線被不斷衝擊，當年的躊躇滿志和勇氣隨時間消退，但她堅持凝視社會發生的一切，記住每張善良和邪惡的臉，積累創作靈感。「我只是盡力令它不斷衝擊我的底線時，我沒有倒下。」

能否講六四 「應由官員答」

身為創作人，還能否寫六四、講六四，莊梅岩心中沒有絕對的答案，認為政府從未明言六四是「紅線」，認為這些問題應由官員回答。「有無一個人願意講、敢講『六四你唔做得』？他們不敢講，因為他們很擔心我們問『為什麼不能講？為什麼不能做？』有無人可以答到我？」

3年前的公演，有人提醒莊梅岩別再寫六四作品，她說之後再沒收到提醒，工作上也未受打壓。她承認《國安法》下有自我審查，但依然發聲，盼忠於自己，亦啟發旁人別默不作聲。投身舞台劇20年，莊梅岩的作品多元，談愛情、談教育、談理想，但政治仍是她喜歡的題材之一。然而文藝界的前路，她也看不清，「一是我們選取另外的方法述說我們想講的議題，例如借喻、隱喻。或者我們做不到借喻、隱喻，就先大力講出來，看看有沒有後果先」。

「六四舞台」網站已關閉

記者曾向「六四舞台」監製列明慧查詢是否已停運，至截稿前未獲回覆，而「六四舞台」的網站和facebook已關閉。

（六四33周年）