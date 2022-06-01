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渣馬案救護稱事主有脈搏 醫生跑手：在場已無

【明報專訊】50歲男跑手2018年參加渣打馬拉松10公里賽事，其間暈倒昏迷，送院留醫4日不治，死因研訊昨續。兩名醫療輔助隊救護員最先接觸事主，檢查期間，參賽的外科專科醫生途經現場。該醫生昨供稱，當時曾詢問救護員，對方表示事主有呼吸脈搏，然而「我再三檢查，覺得無pulse（脈搏）」。

救護：沒採「復原卧式」 另一人曾稱有

醫療輔助隊救護員陳寶成供稱，2018年1月21日早上約8時至8時05分，他與醫療輔助隊二級救護員羅科儀見事主李文德（終年50歲）倒臥賽道上，心口貼地、臉側向右，沒有反應，但有呼吸脈搏。

醫生：事主面朝天躺地 瞳孔放大

陳寶成說，他及羅科儀均無將事主調至「復原卧式」姿勢。死因裁判官周慧珠問「肯定佢無做？定無見到佢有做？」，陳稱不見羅有此動作。羅科儀前日作供稱有為事主做復原卧式，她昨繼續作供稱，事主當時有呼吸脈搏，及至自稱醫生的跑手到場，從對方口中才知悉事主無呼吸脈搏。

當日參賽、時任東區醫院外科專科醫生黃俊謙昨在庭上憶述，估計約於8時15至20分跑到東區走廊事發位置，見到事主面朝天躺地，身旁有兩名救護員，他出於自然反應上前查問，救護員表示「有人跑跑吓暈低咗」。

他說，事主當時面色泛藍泛紫，「通常係缺氧情况」，拍叫無反應，亦無呼吸脈搏，他檢查發現事主瞳孔放大，對光線無反應，為腦幹功能受損的表徵之一，於是持續為他做心肺復蘇法。救護車約5至10分鐘後抵達，他隨車到醫院，快將抵達之際，心臟去顫器顯示需要電擊，於是電擊了一下，到院後交由院方處理。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 43/18】

（死因研訊）

相關字詞﹕醫療輔助隊 死因研訊 猝死 跑手 渣打馬拉松

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