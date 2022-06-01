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29.8億建缸瓦甫警訓練場 仿實境應變 反恐護國安

【明報專訊】保安局擬在北區缸瓦甫興建警察訓練設施，造價29.8億元，連同土地平整的19億元，估計需逾48.8億元。保安局指因應本土恐怖主義威脅等因素，建議設置新的「特別行動訓練設施」，模擬香港真實城市環境，加強警隊對重大事故的應變能力。

保安局：將釋3北區訓練設施用地

根據保安局提交立法會的資料顯示，缸瓦甫用地距離粉嶺和上水新市鎮約4公里，面積約19公頃。立法會財委會早於2019年撥款19億元作土地平整及基建工程。下周二保安事務委員會討論的警察訓練設施造價估計逾29.8億元，一旦獲財委會批准撥款，局方計劃在相關土地平整及基建工程於2023年完成後，展開相關建造工程，目標約4年內竣工。

局方稱缸瓦甫警察訓練設施經整合後，將釋放3幅位於北區的警察訓練設施用地作其他用途，包括粉嶺芬園的警察駕駛及交通訓練中心和槍械訓練設施，古洞北新發展區內的馬草壟練靶場、羅湖練靶場和直升機坪。城規會去年已作修訂，粉嶺芬園釋放土地將改劃作房屋用途。

除重置北區的槍械訓練設施、練靶場和直升機坪等外，缸瓦甫警察訓練設施將設置新的特別行動訓練設施，將模擬本港真實城市環境，包括建築物、交通系統、道路網絡及重要基建，期望透過仿真訓練，加強警隊在各類行動、重大事故、緊急或突發事件的準備和應變能力。局方表示，面對全球日益嚴峻的恐怖活動和本土恐怖主義威脅，本港隨時面對受襲風險，而警務處亦有責任維護國家安全，保障本港公共安全及重要基建的安全運作。

局方又指出，缸瓦甫警察訓練設施經整合後，將深化警隊培訓方面的協同效應，能更有效管理和使用相關場地，從而提升整體訓練效率。

稱非如傳聞指建反恐基地

本土研究社2019年曾發表文章，稱根據政府資料，當局將在新屋嶺扣留中心旁興建「反恐基地」，被政府發稿稱失實。保安局昨回應本報稱，缸瓦甫用地與新屋嶺屬兩個不同地方，新的特別行動訓練設施為警隊其中一個戰術訓練設施，並非如傳聞所指興建反恐警察基地。

相關字詞﹕本土恐怖主義 特別行動訓練設施 保安局

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