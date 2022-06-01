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民主黨倡李重建互信 特赦反修例被告

【明報專訊】民主黨昨日向候任特首李家超提交意見書，要求新一屆政府重新建立與民間、特別是青年的互動與互信，修補撕裂，為社會復和踏出一步，建議李家超考慮撤銷所有因反修例事件而被控告的人，並特赦在囚者。民主黨表示，若一邊提出重建關係，一邊持續控告青年，難以讓人信服。

意見書：撕裂不補 施政事倍功半

中央修改選舉制度後，民主黨並無派人參加立法會選舉。該黨昨向李家超提交題為「兌現基本法承諾 冀官民重建互信」的意見書，指不論當屆政府由誰人領導、不論有否立法機關議席，該黨仍會提出意見，稱有責任反映民意。該黨提出，目前社會撕裂，如不信任無法消除，新政府施政和管治將仍然事倍功半。該黨又表示，《基本法》第45條和第68條承諾香港市民有普選行政長官和立法會的權利，新政府不應迴避這個責任。

促釐清國安法執法界線減猜疑

民主黨意見書涉及不同政策範疇，當中提到《港區國安法》時，無提及修改或評論條文，但指法例實施近兩年，震懾效果強大，「若長期以此方式運作，對社會將有極大影響」，新政府若真的希望加強國安教育，應清晰向市民釐清什麼才算是違法行為、執法的界線如何，以免市民誤墮法網，減少市民猜疑和擔心。

在青年事務上，民主黨提出新政府應提供誘因，讓青年可以留港發展，否則青年大量外流，對香港未來發展得不償失。在教育事務上，該黨呼籲新政府尊重教育專業自主，避免政治干預教育。

相關字詞﹕港區國安法 特赦 反修例事件 李家超 民主黨

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