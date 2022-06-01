李家超：新政府堅持新選制 譚耀宗料10年不變

李：長期堅持就是長期堅持

李家超在京期間分別與習近平、總理李克強及港澳辦主任夏寶龍會面。他返港後表示，向李克強匯報了香港目前的經濟、社會及疫情情况，李克強則要求香港做好防疫。

向夏寶龍述組班：看能力經驗理念

李家超稱，昨早與夏寶龍見面時，雙方就香港情况交換意見，並向對方表示會盡快組織主要官員班子。問到組班進度，李家超說組班是其責任，所有人選及考慮重點由他決定。他說已向夏寶龍說明挑選班子的理念，是針對人選的能力、經驗、抱負、承擔及施政理念。他又說，曾向領導人提及架構重組方案，他重申增設副司長可加強統籌能力，司長和副司長是「指導」及「被指導」的角色。

全國人大常委譚耀宗昨在商台節目說，習近平所說的「長期堅持」，指的不是短暫時間，而是有一定時間性，尤其現在剛開始推行新選制，相信「唔係一個短暫、行一兩屆即刻要去改變（選制）」。被問及本港選舉制度是否至少10年不變，他說：「一屆5年，10年都起碼喇。」

林鄭：習「一語中的」 仍可實施普選

特首林鄭月娥昨形容習近平的說話是「一語中的」。她說，香港回歸後經歷很多挑戰，或多或少因選舉制度未臻完善，「完善了選舉制度，當然要堅持下去」。但她強調《基本法》45條仍生效，香港仍可實施普選特首的目標。

中央及港府目前未公布習近平七一會否訪港，李家超昨說無相關信息。譚耀宗說，習過去曾表示關心和牽掛香港，相信若他有時間及方便，一定會來。