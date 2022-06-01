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張曉明調任政協副秘 建制料人事續變 離開30年港澳系統 官級不變

【明報專訊】中央港澳系統官員有人事變動，3個不同消息透露，從事香港事務超過30年的國務院港澳辦常務副主任張曉明，調任全國政協副秘書長，據悉政協內部已通告張調任的信息。調任之後，張曉明仍屬正部級官員，現時政協秘書長下設18個副秘書長，有建制消息稱張將在副秘書長中排第二。建制派預料，中央港澳系統會陸續有高層人事變動。

劉兆佳：港進新局面 變動預期內

有學者及時事評論員分析，張曉明的調職在內地官場算是「平調」，並稱張雖調離港澳工作，但要看日後工作範疇，才知是否與港澳工作完全切割。全國港澳研究會副會長劉兆佳說，中央透過《港區國安法》及修改選舉制度，香港進入新局面，港澳系統人事變動應在預期之內，「不排除日後陸續有其他人事變動」。

前年由港澳辦主任變常務副主任

張曉明1986年進入港澳辦工作，曾任中英聯合聯絡小組中方成員，其後任港澳辦多個崗位。他2012年出任中聯辦主任，雖然2014年曾與民主派在政府總部分批見面，但無法收窄差距，同年「佔領中環」啟動後，張在國慶升旗禮向記者說「太陽照常升起」，成為經典新聞畫面。2017年張出任港澳辦主任，而2019年香港爆發反修例運動，港澳辦其後改組，2020年全國政協副主席夏寶龍出任港澳辦主任，張曉明改任常務副主任，同期在港的中聯辦主任王志民調離香港，改任黨史院副院長，本月退休卸任。

駱惠寧屆退休齡 建制料換人

有建制派稱，張曉明今次由實務工作平調往統戰工作，暫難評估有否「貶」意，因明年政協、人大及官員換屆，未知張的調任會否也涉及中央官員調動的升遷部署。不同建制派說，預計未來港澳系統再有人事變動，包括早屆退休年齡的中聯辦主任駱惠寧。建制派消息人士稱，張曉明今次屬平調，而中共二十大前，中央有人事調動屬平常。

劉銳紹：未必與港澳工作切割

資深時事評論員劉銳紹說，崗位上張曉明算是調離港澳事務系統，但全國政協是統戰機構，日後工作上未必與港澳工作切割。至於是升是降，他說未過60歲的張曉明仍屬正部級，具體而言要看工作安排的重要性才能判斷。

劉兆佳形容，四中全會時制定的對港政策已穩步執行，相信日後中央工作重點放在「人心回歸」及破解社會深層次矛盾。他預料全國政協和各級地方政協參政議政和統戰的職能或會增強，若中央要提升港區各界政協陣容或參與，張曉明仍會在香港事務上發揮積極作用。

民主黨前主席劉慧卿昨重提2013年張曉明出席立法會午宴，以及2014年與民主派不同板塊在政府總部開會。她說「記得當時的張曉明，亦記得後來的張曉明」，希望北京政策上要與香港各方溝通，「如果回到（2013年）同一個張曉明，肯傾，當然無問題」。

中央日前公布，去年7月上任的澳門中聯辦副主任鄭新聰出任主任，但未公布鄭會兼任港澳辦副主任一職，引起建制猜疑。有建制人士分析，過去港澳辦主任經歷不同級別，現在由「副國級」政協副主席級領導，未知新一輪人事調動會否也牽涉港澳辦及中聯辦在中央政府的層級變動。

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相關字詞﹕夏寶龍 港澳辦 張曉明

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