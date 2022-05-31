【Emily】庭上見支持者喊 阿尹囑小編照顧街坊

鄒幸彤述鎖倉唔做嘢實驗

傑斯：別遺忘6月嗰一日

至於被控「沒有遵從通知規定提供資料罪」還押中嘅前支聯會副主席鄒幸彤，最近用文字記錄鎖倉時嘅生活反思。佢話好多還押者因為悶，選擇自願工作，鎖倉令好多囚友覺得「沒事做難受死」，鄒幸彤於是做個實驗，唔讀書、唔寫字、唔食零食，咩都無做雖然悶、浪費時間，但佢話繼續做自己時間嘅主人，唔想自行放棄。

另外，立法會社福界前議員邵家臻探被控串謀作出具煽動意圖作為等多項控罪嘅網台主持「傑斯」（尹耀昇），探訪時間15分鐘，阿臻話本來可強忍眼淚，但最後12秒忍唔住。佢問傑斯有冇說話同大家講，傑斯望住邵嘅雙眼話「不要遺忘」，於6月初嘅嗰一日，佢會喺監房點起一根火柴，不想記起，未敢忘記。