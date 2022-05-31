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灣區手記：核酸義工按安卓蘋果分組 ／文：尚東美

【明報專訊】廣州近期未有發生大規模的新冠疫情，僅是零星幾宗感染，就夠令基層政府部門神經高度緊張，每隔幾天就有某些區、街道要全民強檢。做得幾輪下來，人人都免不了有「抗疫疲勞」。記者早前與一名朋友W閒聊，才知道他平時有做檢測站義工，好奇心驅使下，不免八卦了幾句。

W說，每次人手會提前編配，基本分為兩類，用安卓手機的會被優先歸入「掃碼組」，用蘋果手機的就歸入「秩序組」。廣州做大規模強檢時使用「粵核酸」小程序作為登記系統，普通人以「受檢者」身分登入，先填好資料，生成二維碼，再向「掃碼組」人員出示。該二維碼可以截圖使用，老人家可以用家人的手機登記，或請人將自己的二維碼列印在紙上反覆使用。「掃碼組」義工是用自己手機、以「醫護人員」身分登入「粵核酸」，然後去掃其他人的碼。為什麼蘋果手機不能用？W說，其實也不是不能用，但有時會有bug，為避免影響檢測數據、造成混亂，乾脆只用安卓。

做「掃碼組」辛苦還是「秩序組」辛苦？W說這看不同情况，如果是在大學校園內的檢測點，大學生個個操作熟練，亦相當配合，幾秒就測完一個人，基本上毋須維持秩序，「掃碼組」最多也只是逐一核對姓名。但如果在居民區檢測點，老人、小孩多，雖然做過很多次檢測，但老人家每次都搞不懂該出示什麼碼，這時「秩序組」就要抽人過來協助。

當然最關鍵是看天氣，雖然義工不是全身裹實防護服的「大白」，但也是要戴面罩、N95和保護衣的「小藍」。如果風吹日曬就辛苦得多，做「秩序組」尤其如此。所以，接下來的炎炎夏日，對防疫工作亦是挑戰。

文：尚東美

相關字詞﹕核酸義工 廣州疫情 灣區手記

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