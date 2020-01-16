大灣區GBA新聞：南沙出租無人車 運力未足有排等 全國首獲經營許可 網約等逾15分鐘無車接單

明報記者 陳子凌

100車服務800平方公里

小馬智行上月25日公布獲得廣州市南沙區2022年出租車運力指標，成為國內首個獲得出租車經營許可的自動駕駛企業，中標使用期限為5年。從5月開始，小馬智行將在南沙全域800平方公里範圍開始收費營運，市民可通過手機程式「PonyPilot+」約車並支付車費，無人車服務時段為上午8時半至晚上10時半，收費標準按照廣州市出租車統一定價，即起步價為首3公里12元（人民幣，下同）。

據小馬智行表示，現時共投放了100輛無人車服務南沙區800平方公里範圍，為方便無人車停靠及上落客，小馬智行於區內不同路段設有無人車停靠站，除了約車外，市民亦可透過PonyPilot+看到周圍區域的無人車數量。

本報記者早前嘗試於平日中午體驗無人車營運情况，並選擇從南沙橫瀝地鐵站到創業基地創享灣的路線，行程約9公里，顯示行走需時21分鐘，車費27元左右，且程式顯示給予車費全額減免優惠，變相免費坐車。不過送出訂單之後，程式顯示還要輪候15張訂單，在沒有遮蓋物的停靠站暴曬了約15分鐘才排到第5名，前面還有4張單輪候，此時，一輛小馬智行的無人車行經並停泊在停靠站稍前位置，車上並無載客，記者正欲詢問安全員是否沒收到訂單，對方卻一言不發，很快便上車絕塵而去。

改用滴滴 30秒內有司機接單

在等了逾15分鐘不果後，記者改用滴滴打車，不用30秒就有司機接單，兩分鐘便上車，車程11分鐘，車費23元左右。後來記者再嘗試回程時預約無人車，情况沒變，同樣要輪候10多張訂單，等逾10分鐘也未有結果；其後向小馬智行的客戶服務中心反映，對方回覆「因為訂單較多，所以等候需時」。

有在創享灣工作的市民表示，自己也試過貪新鮮預約無人車，「不過要有心理準備，上次我排了一小時，確定車快到了才從公司下去，千萬不要街上呆等」。他說該次行程很順暢，「還懂得爬頭」，不過再要坐的話，「除非提前很早約車，或有充裕時間和地方慢慢等」。

誠然，初期投放無人車數量有限是等候太久的一大原因。事實上，去年11月小馬智行和百度已在北京獲得無人駕駛出行的商業化試營運許可，有指試行初期，市民要等半小時才有車接單，但隨着投放的車輛逐步增加，目前只要等候幾分鐘就可上車。