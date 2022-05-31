疫下應徵駕空巴落空 中大交通迷揸新巴圓夢

未如同窗從事氣象 成最細車長

Jimmy於中大地球系統科學畢業，大學課程讓他上知天文，下知地理，身邊同學不是到天文台工作，便是到美國、台灣當研究生研究氣象，但從小學開始便是交通迷的Jimmy，卻一早「疊埋心水」投身交通行業，最愛飛機的他最先應徵港龍航空見習機師，惜遇上新冠疫情，港龍停運而未能實現駕駛「空中巴士」夢想。同樣鍾情巴士的Jimmy決定「着陸」——投考新巴車長，作為他人生第一份全職。

車長須聚焦路况 捨棄沿途風光

年僅22歲的他是當年最年輕新巴車長，由巴士迷變身車長，還有機會駕駛往山頂及赤柱等路線，最愛沿途巴士風景的Jimmy笑道，成為巴士車長後因要注意路面情况，反而變得無暇欣賞風景，但他發現「去玩嘅乘客笑容都唔同啲」，比起駕駛一般路線時看到的上班族臉容，乘客的笑臉亦成為他上班另一道風景。

做了一年車長，去年Jimmy在機緣巧合下看到財務部業務資訊分析員招聘，毅然接受新挑戰，轉職到後勤從另一角度繼續「追巴士」，目前他負責分析巴士的營運數據，追蹤不同路線巴士的表現。

兩個月前由新巴車長晉升駕駛訓練導師的周雁東透露，近年多了年輕巴士迷應徵巴士車長，「可以一輪嘴講晒巴士的長、闊、高、引擎型號」，對巴士型號瞭如指掌的程度比他更甚。

現轉職數據分析「追巴士」

新巴城巴母公司匯達交通人才管理及文化主管黃偉業稱，近年確有更多巴士迷應徵，當中不少持大學學歷，現時受訓車長一班6人，一半均是20至30多歲年輕人。他指出，不少人以往看低巴士車長，「以為入到嚟揸一世車」，事實上對巴士的興趣可為「踏腳石」，Jimmy的故事證明，對巴士有熱誠亦可有不同路向發展，盼有更多新血加入，為新巴引入新思維。