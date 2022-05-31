港聞

港聞二

多校稱難聘教師 校長會料未來英文理科數學重災

【明報專訊】香港中學校長會去年12月發布的調查結果，填問卷的140間中學，上學年（2020/2021）平均每校32名學生退學、7.1名教師離職。中學校長會執行委員會昨發布整份調查及撰文，稱時近學期終結，許多校長反映教師空缺乏人填補，以往一個教席空缺有數百封求職信的現象已一去不返，更多時是教席乏合適的人問津，對學生學習影響甚大。校長會稱，或許大家會視學生退學及教師離職為理所當然，反問「『理所當然』的趨勢，是否便不再是問題？政府是否便無需設法逆轉？」

離職者眾 「政府無需設法逆轉？」

校長會調查早前顯示，2020/2021學年260名教師移民，較2019/20學年升7倍多。中學校長會主席連鎮邦昨稱，今次進一步提及學校預計未來3年最難聘請的教師，首3科分別為英文、理科和數學科，調查雖不包括本學年數據，但據校長會觀察，近一年教師學期中離任、走得急的情况顯著上升，亦有人考慮到本學年8月才完結，比以往7月遲，故提早離任，學生學習、學校運作受不少影響。

盼如昔保留超額師 學生跌不減編制

至於學生流失，連鎮邦稱數據反映有一定數目移民，而縱無移民潮，適齡人數亦持續下降，認為可趁此契機做好教育。文章提及，2010年「自願優化班級結構計劃」讓學校由30班的結構逐年減至24班，有5年過渡期保留「超額老師」，但今天出現同樣的人口下降時，政府會否如昔日化危機為契機，不減學校編制，「讓學校在動盪之後，有更大空間照顧學生的身心靈發展，與及發展能與世界教育接軌的創新教學？」

相關字詞﹕中學校長會 連鎮邦

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