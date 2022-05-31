多校稱難聘教師 校長會料未來英文理科數學重災

離職者眾 「政府無需設法逆轉？」

校長會調查早前顯示，2020/2021學年260名教師移民，較2019/20學年升7倍多。中學校長會主席連鎮邦昨稱，今次進一步提及學校預計未來3年最難聘請的教師，首3科分別為英文、理科和數學科，調查雖不包括本學年數據，但據校長會觀察，近一年教師學期中離任、走得急的情况顯著上升，亦有人考慮到本學年8月才完結，比以往7月遲，故提早離任，學生學習、學校運作受不少影響。

盼如昔保留超額師 學生跌不減編制

至於學生流失，連鎮邦稱數據反映有一定數目移民，而縱無移民潮，適齡人數亦持續下降，認為可趁此契機做好教育。文章提及，2010年「自願優化班級結構計劃」讓學校由30班的結構逐年減至24班，有5年過渡期保留「超額老師」，但今天出現同樣的人口下降時，政府會否如昔日化危機為契機，不減學校編制，「讓學校在動盪之後，有更大空間照顧學生的身心靈發展，與及發展能與世界教育接軌的創新教學？」