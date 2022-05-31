赴英中小港生增24% 父母居英比例 8%升至21%

國際生內地人居首 按年跌6.5%

英識教育引述英國私立學校協會（Independent Schools Council）本月初發表的2022年報告顯示，截至今年1月，英國私校共有5.6萬名國際學生，佔整體學生數目4.6%。

該5.6萬名國際學生中，以中國內地的留學生人數最多，有8002，按年下跌6.5%；香港排第2，有7383人，按年上升23.8%；第3至5位分別為美國、德國及法國，留英學生人數分別為4051、3233及3213。

升學顧問料因BNO簽證

報告顯示，現時在英國留學的7383名學生，當中3142人是今個學年入學的新生，按年上升28.8%；另外報告稱，父母居於英國的學生數目有上升趨勢，今年有1538人，佔整體留英港生約20.8%，較2021的8.3%增加12.5個百分點。

英識教育執行總監陳思銘表示，去年初英國政府推出英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其受養人、俗稱「5+1」簽證，即留英滿6年可申請成為英國公民，不少港人選擇移居英國。陳思銘說，雖然BNO持有人的子女可免費就讀英國公立學校，但質素較高的公校不易考入，落榜者自然轉投私校，報告顯示父母居英的私校港生亦呈上升趨勢。

料未來兩年赴英學生續增

陳思銘補充，往年9至10月才是報讀英國私校的高峰期，不過今年部分英國頂尖私校調整收生策略，提前至6月開始面試，期望優先篩選出成績優異學生。

創智教育國際升學中心資深升學顧問古潔雯表示，英國一向是最受港人歡迎留學國家之一，赴英留學人數穩定，而自從去年英國推出移民計劃，對希望安排子女入讀當地學校的港人吸引力增加，加上今年疫情放緩，赴英留學人數顯著上升，她預料未來一兩年赴英升學人數仍會上升，不過升幅或會較今年放緩。