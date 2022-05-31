港聞

港聞二

赴英中小港生增24% 父母居英比例 8%升至21%

【明報專訊】本港近年掀起移民潮，英國私立學校協會數據顯示，現時有7300多名香港中小學生就讀英國私校，按年上升23.8%，當中新生升幅接近三成，創歷年新高，有升學顧問認為與英國去年推出「BNO 5+1」移民計劃有關，預料未來一兩年升勢持續。

國際生內地人居首 按年跌6.5%

英識教育引述英國私立學校協會（Independent Schools Council）本月初發表的2022年報告顯示，截至今年1月，英國私校共有5.6萬名國際學生，佔整體學生數目4.6%。

該5.6萬名國際學生中，以中國內地的留學生人數最多，有8002，按年下跌6.5%；香港排第2，有7383人，按年上升23.8%；第3至5位分別為美國、德國及法國，留英學生人數分別為4051、3233及3213。

升學顧問料因BNO簽證

報告顯示，現時在英國留學的7383名學生，當中3142人是今個學年入學的新生，按年上升28.8%；另外報告稱，父母居於英國的學生數目有上升趨勢，今年有1538人，佔整體留英港生約20.8%，較2021的8.3%增加12.5個百分點。

英識教育執行總監陳思銘表示，去年初英國政府推出英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其受養人、俗稱「5+1」簽證，即留英滿6年可申請成為英國公民，不少港人選擇移居英國。陳思銘說，雖然BNO持有人的子女可免費就讀英國公立學校，但質素較高的公校不易考入，落榜者自然轉投私校，報告顯示父母居英的私校港生亦呈上升趨勢。

料未來兩年赴英學生續增

陳思銘補充，往年9至10月才是報讀英國私校的高峰期，不過今年部分英國頂尖私校調整收生策略，提前至6月開始面試，期望優先篩選出成績優異學生。

創智教育國際升學中心資深升學顧問古潔雯表示，英國一向是最受港人歡迎留學國家之一，赴英留學人數穩定，而自從去年英國推出移民計劃，對希望安排子女入讀當地學校的港人吸引力增加，加上今年疫情放緩，赴英留學人數顯著上升，她預料未來一兩年赴英升學人數仍會上升，不過升幅或會較今年放緩。

相關字詞﹕升學 英國私立學校協會

上 / 下一篇新聞

渣馬跑手暈倒不治 妻質疑急救延誤 救護稱採「復原卧式」 看相後認「未完全係」
渣馬跑手暈倒不治 妻質疑急救延誤 救護稱採「復原卧式」 看相後認「未完全係」
未擬強制 法改會倡性罪行查核涵義工
未擬強制 法改會倡性罪行查核涵義工
男童聞氣後不治今裁決 父：對醫護心寒
男童聞氣後不治今裁決 父：對醫護心寒
通風差兼擠迫 兩酒吧多17人染疫 兩患者去齊兩間 較遲發病料非源頭
通風差兼擠迫 兩酒吧多17人染疫 兩患者去齊兩間 較遲發病料非源頭
指打碟不應當表演 業界約見食環冀釐清
指打碟不應當表演 業界約見食環冀釐清
疫苗通今第三階段 昨5.1萬人打第三針新高
疫苗通今第三階段 昨5.1萬人打第三針新高
林鄭：保就業已批出52億 補貼7.7萬僱主逾66萬僱員
林鄭：保就業已批出52億 補貼7.7萬僱主逾66萬僱員
扯掉老鼠頭尾「施巫術」收酬 大專生認虐畜9罪
扯掉老鼠頭尾「施巫術」收酬 大專生認虐畜9罪
六四網館策展人：沒人可關歷史記憶 稱國安處從未聯絡指網站違法
六四網館策展人：沒人可關歷史記憶 稱國安處從未聯絡指網站違法
為國民求平安祈禱會 警場外拍攝
為國民求平安祈禱會 警場外拍攝
港仍否適合辦六四活動 劉兆佳：視乎目標內容
港仍否適合辦六四活動 劉兆佳：視乎目標內容
無人接手 珍寶海鮮舫下月移離香港
無人接手 珍寶海鮮舫下月移離香港
兩男擲燃彈囚50月 官斥以為破壞足致改革
兩男擲燃彈囚50月 官斥以為破壞足致改革
紀律部隊宿舍外淋熄催淚彈 演藝生認暴動囚28月
紀律部隊宿舍外淋熄催淚彈 演藝生認暴動囚28月
清理廢膠機器 回收場工人夾腳亡
清理廢膠機器 回收場工人夾腳亡
指瑪麗疏忽 父代小予恩向醫局索償
指瑪麗疏忽 父代小予恩向醫局索償
多校稱難聘教師 校長會料未來英文理科數學重災
多校稱難聘教師 校長會料未來英文理科數學重災
疫下應徵駕空巴落空 中大交通迷揸新巴圓夢
疫下應徵駕空巴落空 中大交通迷揸新巴圓夢
九巴19線下月推夜間半價
九巴19線下月推夜間半價
疑欲坐大飛被截 追債兇案多拘4人
疑欲坐大飛被截 追債兇案多拘4人
大灣區GBA新聞：南沙出租無人車 運力未足有排等 全國首獲經營許可 網約等逾15分鐘無車接單
大灣區GBA新聞：南沙出租無人車 運力未足有排等 全國首獲經營許可 網約等逾15分鐘無車接單
大灣區GBA新聞：每架乘坐7人 廣州自動駕駛巴士試載客
大灣區GBA新聞：每架乘坐7人 廣州自動駕駛巴士試載客
灣區手記：核酸義工按安卓蘋果分組 ／文：尚東美
灣區手記：核酸義工按安卓蘋果分組 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】黃浩銘出獄 自稱好運政治犯 掛念太太與戰友 續留港不躺平
【Emily】黃浩銘出獄 自稱好運政治犯 掛念太太與戰友 續留港不躺平
【Emily】民主黨籌款晚宴賣晒飛 加開午宴
【Emily】民主黨籌款晚宴賣晒飛 加開午宴
【Emily】區議員姚鈞豪明宣誓 話港已非講理地 無謂準備
【Emily】區議員姚鈞豪明宣誓 話港已非講理地 無謂準備
【Emily】網民批屋苑法團拖帳 林智遠派糉「中槍」
【Emily】網民批屋苑法團拖帳 林智遠派糉「中槍」
【Emily】羅致光拒最低工資年檢 秋北轟怕「大手術」
【Emily】羅致光拒最低工資年檢 秋北轟怕「大手術」
【Emily】庭上見支持者喊 阿尹囑小編照顧街坊
【Emily】庭上見支持者喊 阿尹囑小編照顧街坊