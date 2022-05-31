港聞

港聞二

清理廢膠機器 回收場工人夾腳亡

【明報專訊】昨午4時半，中年工人在八鄉一個廢膠回收場工作時，懷疑機器被卡住，他爬上機器欲清理時發生意外，被機器夾着雙腳。工人被消防救出後，當場證實死亡。

昨午約4時半，40歲高姓男工人於八鄉粉錦公路打石湖村一間回收場操作一部碎膠機時被夾着雙腳。工友見狀報警，工人被消防救出後當場證實死亡。現場消息稱，事發時工人懷疑機器被卡住，爬上機器欲清理時發生意外。意外後，工人屍體由白布蓋住，置於機器頂部，警方及勞工處在場調查。案件列工業意外，死因有待驗屍後確定。

附近一間車房職員黎先生稱，事發時聽到呼救聲，其後見消防員到場救出男工人。他說，涉事回收場開設約一個月，未有正式電源，僅靠發電機供電，近兩周開始運作。涉事回收場門口寫有瀚康再生資源有限公司，翻查資料，母公司瀚康控股集團有限公司2002年設於深圳，業務包括國際貿易、房地產開發、生物醫藥、金融保險、再生資源等。

業界：機器卡着應關電源 以夾斗調整廢膠

香港環保廢料再造業總會會長劉耀成看過意外環境相片後稱，涉事機器為「解包機」，負責將紮起的廢膠打散，再送到旁邊的撕碎機絞碎。他說，解包機有輸送帶，將紮起的大件廢膠送向前方斧頭狀機器劈開。他稱，該斧頭狀物由鐵組成，「掂到都死」，一般應有鐵絲網圍起整部解包機，以防膠打碎時彈出打傷工人，工人以鏟車或夾斗夾起廢膠置於輸送帶上，一般不會站於輸送帶。他說，如廢膠卡着機器，應關掉電源並以夾斗調整廢膠位置，工人不應隨便調整。

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