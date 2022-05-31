兩男擲燃彈囚50月 官斥以為破壞足致改革

控方案情沒背景 官裁2019年餘波

兩名認罪的被告為廚師陳鴻基（現年26歲）和運輸工人陳國強（現年28歲）。辯方求情指出，陳鴻基還押時修讀心理治療課程，現已改過自新，至於陳國強明白入獄後令父母奔波勞累，冀盡快重投社會。

法官練錦鴻判刑時表示，控方案情沒透露事件背景，但法庭可憑司法認知，裁定本案為2019年社會動盪餘波。練官批評，兩被告和一些欠缺深思熟慮的人一樣，以為單靠破壞就可令政府失去管治威信，形容兩人在街頭示威緩和時犯案，是「將已熄滅的暴力灰燼死灰復燃」。

有分工酒店房製彈 指有系統重複犯罪

練官表示，本案特別之處在於被告有部署行事，涉及分工合作，並以酒店房間作為製作汽油彈的「基地」，屬有系統重複犯罪。練官強調，兩被告在人煙稠密的地方丟汽油彈，又在酒店處理危險品，容易造成人命傷亡，各判囚50個月。

控方案情指出，警員2020年2月4日深夜目睹兩被告和另外3人以汽油彈焚燒路障。陳鴻基被截查時搜出酒店房卡，向警員承認帶同汽油彈在酒店單位出發。警方遂到涉事單位埋伏，搜出10支汽油彈、兩罐氣瓶石油氣、載有硫酸的啤酒樽，以及可製作汽油彈的物料等。根據閉路電視片段，兩名被告曾在酒店逗留數天，並前往五金店購買汽油彈材料。

【案件編號：DCCC1073-74/20】

（反修例風暴）