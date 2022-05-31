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無人接手 珍寶海鮮舫下月移離香港

【明報專訊】南區地標珍寶海鮮舫未能物色經營者接手，持有人「香港仔飲食集團」原擬將之捐贈海洋公園，但因沒有營運者而告吹。集團稱每年仍要耗資數百萬元為船檢查、維修和保養，加上本港沒有泊位，而海鮮舫海事牌照下月到期，決定下月將海鮮舫移離香港，並物色新營運者。南區區議會前主席羅健熙促政府介入，承擔海鮮舫保養維修開支，以吸引不同保育方案。

旅遊事務署未有回應會否採取措施挽留珍寶海鮮舫。署方稱，據了解海洋公園接受捐贈珍寶海鮮舫的磋商沒有進展，園方立場是不接受會帶來額外財政負擔的安排。

稱每年數百萬保養維修費

珍寶海鮮舫一直是香港仔避風塘標誌，自前年3月停業後，政府提出把它捐贈海洋公園營運，但園方去年底通知香港仔飲食集團，稱未能找到適合的第三方機構營運，令捐贈計劃告吹。集團表示過去一年與10多間企業和機構商討捐贈，但各方考慮經營成本高昂而卻步。

集團表示，珍寶海鮮舫自停業後，每年仍需耗資平均數百萬元作檢查、維修和保養，以滿足牌照及其他要求，而本港亦沒有可停放海鮮舫的船廠泊位，未能作每3年一次的大型檢查和維修，而其海事牌照將於下月到期，集團認為海鮮舫在疫情下不可能短期內復業，決定下月將之移離香港，作所需檢查、維修和存放，並正物色適合泊位以減輕成本，靜待新經營者出現。

羅健熙籲政府介入吸引保育

羅健熙說，珍寶海鮮舫是南區居民的集體回憶，見證香港仔避風塘發展，具文化保育和歷史價值，擔心其一去不返，促政府把握最後機會將之保住。他建議政府考慮對海鮮舫的各項牌照作特別安排，容許原位擺放。他說，海鮮舫的保養維修開支令潛在經營者卻步，若政府可承擔相關費用，料可吸引團體提出不同保育方案。

香港仔飲食集團屬新濠國際旗下，新濠國際董事會主席兼行政總裁為「賭王」何鴻燊兒子何猷龍。「珍寶王國」於1976年開業，集團指自2013年起入不敷支，加上新冠疫情爆發，最終於前年3月停業，累積虧損逾1億元。

相關字詞﹕羅健熙 香港仔避風塘 香港仔飲食集團 海洋公園 珍寶海鮮舫

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