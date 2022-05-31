為國民求平安祈禱會 警場外拍攝

限會友出席 內容提六四

祈禱會期間，一輛七人車泊在舉行祈禱會的油麻地安素堂門外，車上有一男一女，男子在活動前後多次在場外用手機拍攝。經記者多次追問，兩人承認是警察，並要求記者出示記者證，說「不是執行任務，但要巡邏，因為知道有個活動，都要看看有否特別的事發生」，又稱非針對是次活動。兩人無展示證件，其後離去。

祈禱會由循道衛理聯合教會社會服務部社會事務關注小組舉辦，只限會友出席，有數十人參與。袁天佑說，30多年來都有參與祈禱會悼念六四，在國安法下，港人心中有恐懼「是自然的事」，但相信事件不會被遺忘。今年祈禱會主題是「為國民求平安」，內容提及六四，被問會否擔心違法，他說暫未見有人因悼念而被捕，雖「未知日後紅線如何界定」，但認為只要能悼念，都應繼續。

出席者：參與因今年無集會

出席者馮小姐說以往會去維園六四集會，今年因無集會，因此首次參與祈禱會。她認為「復和前提是對方道歉」，不認同活動主題，但仍希望藉僅餘途徑紀念，令自己不至麻木。出席者關先生說活動不僅為六四，而是為國家祈禱，祝願「人民有好日子及平安」。

（六四33周年）