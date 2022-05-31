為國民求平安祈禱會 警場外拍攝

【明報專訊】天主教正義和平委員會憂慮觸犯《港區國安法》，早前決定今年不舉行追思六四彌撒。有舉辦「六四祈禱會」多年的教會，今年祈禱會亦改以「為國民求平安」為題，稱不論是五四抑或六四事件，「都在人民心中留下難以磨滅的印記」，冀「彌補撕裂，醫治創傷」。循道衛理聯合教會退休牧師袁天佑昨晚出席祈禱會，他說今年氣氛跟以往不同，但信只要眾人將事留在心中，「在家中燃點蠟燭，可能會比維園的燭光更亮」。
限會友出席 內容提六四
祈禱會期間，一輛七人車泊在舉行祈禱會的油麻地安素堂門外，車上有一男一女，男子在活動前後多次在場外用手機拍攝。經記者多次追問，兩人承認是警察，並要求記者出示記者證，說「不是執行任務，但要巡邏，因為知道有個活動，都要看看有否特別的事發生」，又稱非針對是次活動。兩人無展示證件，其後離去。
祈禱會由循道衛理聯合教會社會服務部社會事務關注小組舉辦，只限會友出席，有數十人參與。袁天佑說，30多年來都有參與祈禱會悼念六四，在國安法下，港人心中有恐懼「是自然的事」，但相信事件不會被遺忘。今年祈禱會主題是「為國民求平安」，內容提及六四，被問會否擔心違法，他說暫未見有人因悼念而被捕，雖「未知日後紅線如何界定」，但認為只要能悼念，都應繼續。
出席者：參與因今年無集會
出席者馮小姐說以往會去維園六四集會，今年因無集會，因此首次參與祈禱會。她認為「復和前提是對方道歉」，不認同活動主題，但仍希望藉僅餘途徑紀念，令自己不至麻木。出席者關先生說活動不僅為六四，而是為國家祈禱，祝願「人民有好日子及平安」。