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六四網館策展人：沒人可關歷史記憶 稱國安處從未聯絡指網站違法

【明報專訊】展出八九民運史料的網上「六四記憶．人權博物館」去年8月「開館」不久，支聯會在《港區國安法》壓力下解散。網上博物館運作近10個月，曾被質疑違反國安法，八九民運親歷者、總策展人長平（圖）以「非常荒誕」四字回應指控，強調只是記錄歷史，也沒有收過香港警方國安處聯絡要求刪除網站或指控違法。他說將繼續與團隊延續支聯會留下的精神遺產，守護六四記憶，「肯定會繼續做下去，它（網站）是不會消失的，我們有歷史責任做下去，照亮後人與傳承記憶」，「沒有人可以把歷史記憶關閉」。

前年6月4日，維園燭光集會首次被禁，當日支聯會宣布為建立網上博物館眾籌，兩個月籌得逾167.5萬元。去年8月4日「六四記憶．人權博物館」開幕並宣布脫離支聯會，由獨立策展團隊負責，不久支聯會被控煽動顛覆國家政權並解散。

網站擬中英翻譯 增抗爭者內容

網上博物館分為6個展館，收錄八九民運文獻、報道、照片等史料，以六四事件為主軸，也延伸呈現事件對世界民主運動等影響。現居德國的博物館總策展人、中國作家長平接受本報訪問稱，現時靠志願者維持網站運作，主要是世界各地的年輕人，因安全考慮以匿名方式參與，形容這是「傳承歷史的一部分」。今年六四33周年，博物館將更新內容，包括擴展有關抗爭者等內容，亦計劃明年網站內容皆有中英翻譯。

稱僅記錄 「非創造歷史」

長平在八九民運是大學二年級學生，是學生抗議運動組織者，曾經歷抓捕和關押。回頭看，他認為六四事件決定了中國往後在世界的格局，以至對待世界及香港的手法，「都能在六四事件找到源頭」，要思考這段歷史對世界有何重要。

對於博物館被指控違反港區國安法，長平形容是「非常荒誕」，強調團隊只是做歷史工作，「我們是記錄歷史，不是創造歷史」，也沒有收過香港警方國安處聯絡要求刪除網站或指控違法。他說動輒指控對歷史持不同意見的人違法，對社會非好事。

支聯會過去30多年舉辦燭光集會，在長平眼中「是人類抗爭運動的奇蹟」，港人要為支聯會和自己創下的歷史感非常驕傲，「國安法是一道黑暗，但歷史的光芒不會被抹滅」。

盼「給大家記憶和說話練習」

2009年，長平首次到維園參加六四集會，當晚場面使他有「巨大的荒謬感」。他說公開討論六四本屬正常事，但這「正常的場面」卻對沉默多年的中國人「有很強的超現實感」，「他們（中國人）失去表達能力，失去發聲與記憶的功能」。如今他希望藉網上博物館「給大家記憶和說話的練習」。

「籌建網上博物館，是支聯會最後悲壯抗爭的一件最重要的事情。」長平希望與團隊延續支聯會留下的精神遺產，「肯定會繼續做下去，它（網站）是不會消失的，我們有歷史責任做下去，照亮後人與傳承記憶」。「沒有人可以把歷史記憶關閉，也沒有人可以關閉這個網站，包括我自己。」長平說。

對港現况沉痛 「不能失去希望」

國安法實施後，長平說香港言論自由及抗爭空間變窄，可能會變得更壞，「政權不止要你沉默，也可能要你活在謊言、自我審查、背叛」。他對香港現况感非常沉痛，「但在長久歷史裏，現在都是短暫的……人不能失去希望」。

明報記者

（六四33周年）

相關字詞﹕支聯會 六四記憶人權博物館 六四事件33周年 長平

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