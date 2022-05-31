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港聞二

扯掉老鼠頭尾「施巫術」收酬 大專生認虐畜9罪

【明報專訊】19歲男大專生涉在網上社交平台聲稱可收費作法以動物獻祭施「巫術」，被控殘酷對待動物罪等9罪，另3名女顧客被控串謀殘酷對待動物罪，大專生及一名24歲女顧客昨在西九龍裁判法院認罪，案情稱儀式中男被告曾扯掉一隻老鼠的頭及尾巴。裁判官鄭念慈斥男被告利用他人迷信獲利，行為殘忍、暴力血腥，非文明社會能容許，押後至6月14日判刑。

官斥藉他人迷信獲利 行為殘忍

4名被告依次為唐綽謙（19歲）、報稱售貨員的郭昀晞（29歲）、美容師劉詠琪（32歲）及接待員蔡靖寧（24歲）。唐承認兩項殘酷對待動物罪、一項企圖殘酷對待動物罪及6項串謀殘酷對待動物共9罪；蔡承認兩項串謀殘酷對待動物罪。唐須還押候判，以待勞教、更生中心及教導所報告，蔡則暫准保釋。餘下兩人則押後7月20日答辯。

買「愛的儀式」盼復合 女客認串謀

辯方求情稱，唐綽謙誤以為涉案巫術屬宗教儀式，與拜神殺雞鴨行為無異，他現就一宗非法集結案被判入更生中心。

至於蔡靖寧，她去年面對感情及工作問題才一時犯案。案情稱，她曾給唐4000多元以使用「分手儀式」及「愛的儀式」，希望男友與外遇分手及與她復合。

案情稱，有市民在Instagram發現一個可疑帳戶，聲稱犧牲老鼠或兔子等施行巫術，改善人際關係，收費至少1.5萬元，他其後報警。警員假裝為該市民與首被告會面，被告出現時帶同一隻兔子及5隻老鼠，隨即被捕。被告於警誡下稱，他首次犯案時收取顧客1萬元，儀式中曾扯掉一隻老鼠的頭及尾巴，脊骨亦被撕裂，又曾經殺害田雞。

【案件編號：WKCC 923/22】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 殘酷對待動物 巫術

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