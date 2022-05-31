林鄭：保就業已批出52億 補貼7.7萬僱主逾66萬僱員

本港每日新增個案自本月初起維持約200至300宗，林鄭月娥稱既無再大幅下降，也無因出現多個感染群組而顯著上升，多項疫情指標均處低位，包括污水監測病毒量、圍封強檢陽性比率及本地個案即時有效繁殖率等，較令人安心。

陽性「低位膠着」 指標均處低位

她提及，隨着疫情減退和社交距離措施逐步放寬，加上保就業計劃及發放電子消費券，相信可為各行業帶來提振業務作用，支援企業回復元氣，促進經濟反彈；她說，截至5月25日，保就業已向7.7萬名僱主批出5月的工資補貼，涉52億元，約66.5萬名僱員受惠；亦已向約6.4萬名自僱人士批出8000元資助，涉逾5億元。

第五波疫情累計逾119萬人受感染，林鄭月娥承認，Omicron變異病毒株傳播力極高，導致香港抗疫力有未逮。她形容走上復常之路得來不易，必須心懷感恩，感謝中央及時支援和市民同心協力，並祝願香港繼續在復常之路穩步前行，早日有序恢復跨境人員正常往來，重振香港亞洲國際都會地位。

（新冠疫情）