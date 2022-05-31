林鄭：保就業已批出52億 補貼7.7萬僱主逾66萬僱員

【明報專訊】特首林鄭月娥下月底卸任，她昨日發表任內最後一份抗疫報告，形容本港在第五波疫情經歷3月初驚濤駭浪、4月漸露曙光，踏入5月後疫情明顯受控，每日陽性檢測數字徘徊在200至300宗，處於「低位呈膠着狀態」。她提到「2022保就業」計劃最新情况，稱截至上周三已批出7.7萬名僱主5月份工資補貼，涉及52億元，他們承諾於5月聘用約66.5萬名僱員。
本港每日新增個案自本月初起維持約200至300宗，林鄭月娥稱既無再大幅下降，也無因出現多個感染群組而顯著上升，多項疫情指標均處低位，包括污水監測病毒量、圍封強檢陽性比率及本地個案即時有效繁殖率等，較令人安心。
陽性「低位膠着」 指標均處低位
她提及，隨着疫情減退和社交距離措施逐步放寬，加上保就業計劃及發放電子消費券，相信可為各行業帶來提振業務作用，支援企業回復元氣，促進經濟反彈；她說，截至5月25日，保就業已向7.7萬名僱主批出5月的工資補貼，涉52億元，約66.5萬名僱員受惠；亦已向約6.4萬名自僱人士批出8000元資助，涉逾5億元。
第五波疫情累計逾119萬人受感染，林鄭月娥承認，Omicron變異病毒株傳播力極高，導致香港抗疫力有未逮。她形容走上復常之路得來不易，必須心懷感恩，感謝中央及時支援和市民同心協力，並祝願香港繼續在復常之路穩步前行，早日有序恢復跨境人員正常往來，重振香港亞洲國際都會地位。