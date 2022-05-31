疫苗通今第三階段 昨5.1萬人打第三針新高

今天起，18歲或以上如接種第二針後滿6個月，須打第三針才符合疫苗通行證要求，以出入食肆等處所。第三階段疫苗通實施前夕，昨日多間社區疫苗接種中心人流明顯增加，全港共計5.1萬人打第三針疫苗，其中2萬人打科興、3萬人打復必泰。

籲檢查「安心」紀錄齊全否

助理政府資訊科技總監（特別職務）張宜偉表示，當局會因應市民接種疫苗劑次、時間、曾否染疫等而有不同接種要求，提醒市民要檢查「安心出行」程式內是否已儲存所有疫苗接種紀錄、康復紀錄二維碼或疫苗接種醫學豁免證明書等，若市民未能確定紀錄是否齊全，可透過政府網站evt.gov.hk下載電子針卡。

張宜偉續稱，如市民對安心出行有查詢，可致電2626 3066或到專題網頁，此熱線在5月23日推出，一周內已處理逾萬個查詢，99%問題由職員即時解決，市民另可到25個港鐵站的流動支援站尋求協助。針對各處所負責人，張表示，截至昨日中午，逾九成處所已更新疫苗通行證掃描器程式，未更新的處所今日將無法使用程式，呼籲盡快更新，確保程式正常運作。

（新冠疫情）