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指打碟不應當表演 業界約見食環冀釐清

【明報專訊】中環兩間酒吧同一晚爆發新冠疫情，有網上片段顯示Zentral於5月21日爆疫當晚曾邀DJ上台打碟，疑作現場表演違反防疫規定。有酒吧業代表質疑當局未有清晰何謂現場表演，認為單是DJ打碟或播音樂不應納入規管範圍，業界已提出約見食環署，冀釐清法例灰色地帶。另外，按現行規定，酒吧最多可容納處所人數上限的75%，港大感染及傳染病中心總監何栢良質疑兩間酒吧當晚各有逾700人次進場有否違規，認為當局須考慮如何計算和管理入場人數。

質疑當日超額 何栢良籲思如何管人數

根據防疫規例，酒吧或酒館不可有現場表演和跳舞活動。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁昨於電台節目稱，估計全港約一成酒吧有安排DJ現場打碟或播歌，質疑應否當作現場表演。他認為，若DJ有戴口罩且與顧客保持距離，傳播風險應不大，期望當局視他們為酒吧從業員而非表演者。

網上片段所見，Zentral有大批顧客疑似無戴口罩跳舞。梁稱，主打「clubbing（蒲吧）」的酒吧未必劃分跳舞區域，很多時客人只站在枱與枱之間，難界定是否跳舞。蘭桂坊協會總監張素媚稱，法例無清晰界定何謂現場表演和跳舞，她說曾查詢食環署，獲回覆稱DJ打碟或播音樂屬現場表演。

梁立仁向本報說，自酒吧復業以來，食環署無主動向業界解說防疫規例細節，他已要求約見署方釐清灰色地帶，業界會爭取容許DJ打碟，條件是須戴口罩和用膠板包圍，惟認同若有饒舌歌手或司儀炒熱氣氛，性質較接近表演，在有共識前業界會繼續安排打碟。

對於兩間酒吧在入場人數方面有否違規，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨形容，兩間酒吧當晚人數「比較多」，幾乎所有客人脫下口罩，部分人「飲嘢」，亦有人「一齊跳舞」，又提到「Zentral」可容納上限為約300人，有否違規則有待相關部門跟進。

爆疫前兩小時巡查 警：未見違規

警方回覆稱，於5月21日晚約9時、即出現爆疫前兩小時曾巡查Zentral及附近酒吧，查核相關牌照及巡查有否違規，其間未發現違規。食環署稱，分別於5月28及29日下午到兩間酒吧視察，發現未有營業，署方及相關部門正進一步了解，惟沒回應現場表演和跳舞定義，以及酒吧爆疫當晚有否違規。

（新冠疫情）

相關字詞﹕食環署 何栢良 梁立仁 香港持牌酒吧會所聯會 張素媚 蘭桂坊協會 酒吧 新冠疫情

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