通風差兼擠迫 兩酒吧多17人染疫 兩患者去齊兩間 較遲發病料非源頭

本港昨新增275宗陽性個案，中環酒吧Iron Fairies & J. Boroski（下稱Iron Fairies）多11人染疫，累計22宗個案，另一酒吧Zentral則多8人染疫，累計23宗，其中兩名患者「連踩兩場」，屬重疊個案。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，兩人為30及29歲男士，互相認識，5月21日晚先到Iron Fairies，其後到Zentral，一人於26日發病，另一人無病徵，均於29日檢測陽性。由於較遲發病，暫無證據顯示兩人為超級傳播者，亦相信非源頭，而是光顧酒吧時感染，Zentral患者中有人早於5月20日發病，感染源頭仍待調查。

鄧佩瓊多一宗 全校改上網課

歐家榮稱，暫時患者全屬顧客，未有員工染疫，兩間酒吧同時段均有約700人次到訪，將跟進強制檢測結果，料或發現更多個案。他說，Iron Fairies的31個環境樣本全部檢測呈陰性，按初步了解，兩間酒吧通風不理想、鮮風量不足，同時到訪人數多，令環境較擠迫，相信有具傳染性的患者到訪，而在場者有較緊密接觸，故出現傳播。

4人染變種 3與麥當勞患者居同廈

Zentral其中一名患者為籃球教練，其任教的博愛醫院鄧佩瓊紀念中學籃球班再多一名學生染疫，患者5月27日最後上學，29日發病、同日檢測陽性，該校昨天及今天暫停面授課，改為全校網課以深層清潔。

另外，本港新增4宗涉L452Q基因突變的個案，疑屬BA.2.12.1，其中3人來自同一家庭，包括5歲女童、35歲母親及41歲女傭，居康景花園C座，早前麥當勞群組另一家庭3名患者同樣居於該廈，屬BA.2.12.1個案，惟兩單位不同樓層及不同坐向。歐家榮稱，初步調查發現兩家庭行蹤未有共通點，不排除出入大廈時感染；該名5歲女童曾到康怡板長壽司用膳，另一個案涉及一名51歲男子，居太古城高山台廬山閣，曾到西灣河新利記用膳，兩食肆均納入強檢名單。

德思齊增3學生染疫須停課

學校方面，新呈報45宗個案，涉38名學生及7名職員，來自34間學校，其中太古德思齊加拿大國際學校增3名學生感染，其中兩人就讀曾現個案班別，該班累計6名學生及1名教師染疫，須停課至6月2日，其間學生須每日檢測；餘下一人為早前個案患者的妹妹，讀同校另一班。不計德思齊及鄧佩瓊兩校，過去7日有14校出現兩宗或以上個案，其中6校有兩宗，歐家榮稱個案之間無關聯，相信學生各自在社區感染，另8校個案之間可能有關，而九龍塘羅福道國際英文幼稚園再有一學生染疫，該班未有其他個案。

歐表示，現時每日仍有200多宗個案，社區有傳播鏈，預期每日個案會在現水平徘徊一段時間，不排除再有新變種病毒株，但無法預計何時出現，籲市民盡快接種疫苗。

明報記者

（新冠疫情）