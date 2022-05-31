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男童聞氣後不治今裁決 父：對醫護心寒

【明報專訊】兩歲男童2016年因嘔吐、氣促等求醫，在診所吸氣管舒張劑（下稱聞氣）時呼吸心跳停頓，送院不治，死因庭昨日續審。死者父親結案陳辭稱，研訊期間才得知醫生的紀錄錯漏百出，對涉案醫護所作所為感心寒及憤怒。代表醫生的大律師稱，醫生指示助護召車，與助護實際召車是「兩回事」，難以顯示醫生無及早召車。死因裁判官總結證供後引導陪審團稱，可以考慮事主「死於自然」、「死於不幸」或「死因存疑」，案件今日裁決。

陪審可考慮3死因：自然不幸存疑

事主陳嘉懿（終年兩歲）2016年12月16日在梁蔭基醫生醫務所聞氣，其後被送往聯合醫院，證實死亡。死者父親陳達東昨陳辭稱，他當日經歷的與梁蔭基醫生及助護的證供有很大分別，例如助護林亦詩在通話時曾稱診所有聞氣服務，惟她作供時否認。另梁為事主診症只有短短一分半鐘，從未提及病情嚴重需送院，惟梁庭上稱診斷事主出現肺炎，需送院及安排聞氣。

另外，負責為事主戴面罩的助護供稱，無人指示「睇密啲」，與醫生及資深助護證供不符；專家證人亦稱應為死者持續監察，其後「嘉懿終於踏入鬼門關，一去不返」。

醫生方：爭議點是何時召白車

梁蔭基醫生被列為有利害關係方，其代表大律師馮國礎陳辭稱，本案其中的爭議點是何時召喚救護車，閉路電視可見事主由聞氣至救護車到場相距約10分鐘，惟梁指示助護召車，與助護實際召車是「兩回事」。另事主父親帶兒子到診所及等候醫生需時一小時，可見事主當時並非急切送院。

馮續稱，陳達東當日致電診所，是詢問兒子的抗生素療程尚未完成，質疑是否須迫切查詢，且陳在庭上曾稱欲帶兒子到醫院求醫，惟急症室需等候數小時。

【案件編號：CCDI 701/17】

（死因研訊）

相關字詞﹕死因研訊 幼童 肺炎 診所 氣管舒張劑

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