渣馬跑手暈倒不治 妻質疑急救延誤 救護稱採「復原卧式」 看相後認「未完全係」

事主李文德2018年1月21日在渣馬賽事暈倒送院，延至同月24日不治，終年50歲。事主的姊姊、妻子及女兒昨列席家屬席，姊姊由大律師馬慧賢代表。醫療輔助隊及香港業餘田徑總會（下稱田總）被列為有適當利害關係方。

妻：看新聞悉夫俯臥10分鐘

事主妻子廖美寶供稱，丈夫生前任職基督教福音機構幹事，夫婦當日一起參賽，早上7時10分由維園附近起跑，及後因人多而分開跑，領先的廖最後在西灣河折返時見到丈夫，完成賽事後她收到渣馬來電，得悉丈夫「見暈」送院，隨即趕去律敦治醫院。

廖稱，院方稱丈夫在賽道暈倒，疑缺氧及心臟停頓約30分鐘，施行手術後，同日下午轉至東區醫院深切治療部，需用人工肺協助呼吸，情况欠佳。同月24日，家人同意院方停止治療，丈夫於早上離世。廖說，事後透過新聞知悉丈夫暈倒後俯臥10分鐘，有急救知識的她肯定該姿勢不是「復原卧式」，報道亦指救護車在事發後逾20分鐘後才到場，「我覺得……係好難接受囉」。

當值義工認未受急救訓練

由田總招募、在東區走廊當值的義工李寶華稱，當日早上8時許獲通知有人在距離6米外的賽道暈倒，約2至3分鐘，她抵達現場，並致電緊急聯絡電話通知田總，另向負責接載傷者的城巴揮手求助。李在代表事主姊姊的大律師追問下，承認不曾接受急救訓練，亦無足夠知識說明事主身體狀况。

急救員遭官提醒不能「是旦答」

協助急救的醫療輔助隊二級救護員羅科儀供稱，自己1985年加入醫療輔助隊，事發當日早上8時許在城巴上見有人舉手求救，到場後見事主俯卧在地，與「復原卧式」姿勢相若，遂輕拍其膊頭，事主發出「er吓er吓」的聲音，「唔係好清醒」。羅為事主檢查脈搏及暢通氣道，及後有自稱醫生的跑手經過，上前與其他救護員一同為事主急救。

對於為事主採用「復原卧式」姿勢的時序，羅一度有不同答案，遭死因裁判官提醒宣誓後不能「是旦答」。羅最終表示，她為事主暢通氣道後，將其右腳微屈曲，再將其手放在頭下方以完成「復原卧式」。事主妻子質疑丈夫姿勢並非正宗的復原卧式，着羅看看拍到事主的照片；羅同意「未完全係復原卧式」。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 43/18】

明報記者

（死因研訊）

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