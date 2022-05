佢喺電郵形容今次感受有如人生中第二次畢業。信中佢回顧自己1980年代喺港大文學士及哲學碩士畢業,主修戲劇,進入劇場同傳媒嘅世界,10年後重返母校統籌港大80周年校慶,及後擔任教研發展基金總監,與大學「墮入愛河」。

佢感謝教研發展基金嘅成員、校友領袖同朋友,指大家喺任何情况下,都能夠展現正直、持守原則及追求卓越嘅態度。佢榮幸蒙受歷任校長及現任校長張翔具「啟發性嘅領導」,並感激教研發展基金兩位先行者:已故終身榮譽主席何鴻燊及前主席黃乾亨;又稱現任基金主席楊紫芝嘅帶領彰顯到「港大精神」。徐詠璇以「遇見是為了道別,道別是為了再遇見」(People meet in order to part, and part in order to meet again)作結,與各人互勉。