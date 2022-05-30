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2022年5月30日星期一
港聞二
稱人幣未自由兌換 選擇無多惟掛鈎美元 梁定邦：聯匯暫難變 遇制裁掛人幣
梁定邦料中央不會改國安法 稱時勢變好可酌情判刑
前途談判信心危機 1983年掛鈎穩港元
陳茂波：以「底線思維」做好防風險預案
君臨天下兩童遇溺 當值救生員未聞呼叫
母攬子燒炭 鄰居：涉事婦為人和善 不見異樣
果子狸西環爬樹 途人誤當受傷被困
中環多一酒吧爆疫 同時段700客 與Zentral未見關連 醫生：若涉變種料個案數以百計
乘客不符登機條件致熔斷 罰航企2萬元 再犯停飛5天
明起堂食須3針 60萬人可打未打
七成基層失業 四成申支援 社協稱限制多倡放寬資格
疫下過度使用電子產品 97%接受檢查學童脊骨有問題
保安嘆時薪增幅追不上叉燒飯 個案：入行13年薪金升一半 同期飯盒售價翻倍
指「誰大聲誰正確」風氣加深分歧 羅致光稱一年一檢不可行
聶德權：薪趨僅其一參考 公務員期待加薪屬合理
立法管假資訊 青年分歧 調查：最怕失言論新聞自由
重建九龍城 市局預留逾150億 研無物管舊樓「聯廈聯管」
呼應新策 屯門公屋增建社福設施
昨最高32.2℃ 弄潮兒出動
大灣區GBA專題：製衣基地變新市場 香港品牌灣區Catwalk
大灣區GBA專題：有盼挽疫下頹勢 有憂被抄難維權
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無接觸檢測技術 保險醫療平台試用
世界流動通訊大會中示範 吸引外企商討合作
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【Emily】笑阿臻唔識 之鋒感謝有「放監歌」
【Emily】林振昇上堂續導遊牌
【Emily】寄語政府 陳智思：勿寫市民冇興趣新聞稿
【Emily】見習騎師學校50周年 「賽馬人才培訓中心」揭匾
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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