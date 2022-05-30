世界流動通訊大會中示範 吸引外企商討合作

【明報專訊】PanopticAI行政總裁黃君朗在英國倫敦大學國王學院取得生物醫學工程學士學位，曾在當地醫療機構從事研究工作。2019年，獲香港科技大學邀請回港攻讀生物醫學工程博士學位。據他稱，PanopticAI的4名創辦人都和科大有關，兩人分別是科大工業工程碩士和博士畢業生，另一人是科大工程學院教授。
公司成立後，曾在多個比賽中獲獎，包括去年在創新科技署主辦、香港科技園協辦的「城市創科大挑戰」中獲得冠軍，在第7屆中國國際「互聯網+」大學生創新創業大賽全國賽中獲得一個銀獎，以及在貿發局主辦「創業快綫2021」比賽中勝出。
系統升級可更遠距離檢測 鏡頭可同時檢測多人
在貿發局協助下，公司參加今年3月在巴塞隆拿舉行的世界流動通訊大會（MWC），在香港科技館中示範其無接觸健康檢查系統，吸引到多家外國企業商討合作，包括建築公司及從事汽車後裝系統的公司。不過，因為該公司現時只有約10人，所以主要將精力放在和保險公司、遙距醫療公司及安老院合作。其他行業的合作，要待擴充人手後，才深入商討。
另外，該公司正測試用一個鏡頭來同時檢測多人的健康數據，以及使用光學變焦鏡頭，最遠在20米外作檢測。倘再爆發疫情，該技術可用於方艙醫院等。
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