世界流動通訊大會中示範 吸引外企商討合作

公司成立後，曾在多個比賽中獲獎，包括去年在創新科技署主辦、香港科技園協辦的「城市創科大挑戰」中獲得冠軍，在第7屆中國國際「互聯網+」大學生創新創業大賽全國賽中獲得一個銀獎，以及在貿發局主辦「創業快綫2021」比賽中勝出。

系統升級可更遠距離檢測 鏡頭可同時檢測多人

在貿發局協助下，公司參加今年3月在巴塞隆拿舉行的世界流動通訊大會（MWC），在香港科技館中示範其無接觸健康檢查系統，吸引到多家外國企業商討合作，包括建築公司及從事汽車後裝系統的公司。不過，因為該公司現時只有約10人，所以主要將精力放在和保險公司、遙距醫療公司及安老院合作。其他行業的合作，要待擴充人手後，才深入商討。

另外，該公司正測試用一個鏡頭來同時檢測多人的健康數據，以及使用光學變焦鏡頭，最遠在20米外作檢測。倘再爆發疫情，該技術可用於方艙醫院等。