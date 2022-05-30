港聞

港聞二

無接觸檢測技術 保險醫療平台試用

【明報專訊】新冠疫情持續兩年多，為市民帶來不便外，也刺激了醫療科技的發展。有本地初創企業研發出一套無接觸健康檢測系統，只需以鏡頭掃描臉部皮膚，配合智能手機或個人電腦，便可隔空量度出心跳、呼吸頻率、血氧飽和度等多項數據。月前，已有保險公司和遙距醫療機構將這套系統加入到它們的Apps內，開始試用。

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

PanopticAI行政總裁黃君朗表示，公司成立於2020年，當年接到特區政府要求，研發一套完全自動化體溫檢測系統，應用於機場、羅湖、落馬洲、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭等出入境關口。他們設計一套包括熱影像儀和普通視像鏡頭的系統，能監察10米內哪些人體溫過熱，最多可同時監察40人或以上。過熱的人會在顯示屏上被「鎖死」，系統會發聲通知當值人員。之後，有政府部門、圖書館、學校、安老院等主動提出想安裝這種系統，一共賣出超過50套。

鏡頭掃描獲取生理指標 遙距診症適用

因為這宗生意，令他們對無接觸健康檢測產生興趣，但明白到只檢查體溫並不足夠，以新冠患者為例，不一定發燒，可能是心跳加快及血氧飽和度（SpO2）下降。所以，他們將無接觸健康檢測系統的研究重點轉向「遠程光電容積脈搏波」技術（rPPG），優點是只需以鏡頭掃描臉部皮膚，配合智能手機或個人電腦，便可檢測出多個健康數據。

黃君朗稱，新冠疫情期間，不少團體試行遙距醫療服務，主要是由病人透露有何不適，醫生透過屏幕觀察病人臉色和舌頭等，實際上欠缺健康檢測數據。

如果採用rPPG技術，求診者只需對着鏡頭約30秒，程式已可計算出多項生理指標。rPPG技術原理，是比較從臉部皮膚表面反射的光線與經過臉部皮下組織吸收和散射的光線，而後者會因為血液在微絲血管內的流量而變化。連續分析一段短時間片段，可計算出多項健康數據。根據外國研究，人類臉孔上方三分之二部分較多血管，只需集中分析這位置；為提高準確率，最好用高像素攝像頭及不要壓縮片段，環境光線要適中，被檢測者頭部盡量少移動。

現時該公司能夠相當準確檢測出心跳、呼吸頻率及血氧飽和度（SpO2），與接觸式儀器相差無幾。至於使用rPPG技術檢測血壓，研發接近完成，估計可在今年內推出。未來，有信心使用rPPG技術來檢測心率變異（HRV）及有否貧血等。

安老院試用 冀未來與中醫診所合作

不過，檢測心率變異相對困難，因為和約20個指數相關，但這數據較重要。例如，心率變異愈大，即心跳之間時間愈不平均，反映當事人壓力指數愈大；可用作推斷一個人當時的精神健康和生產力高低等；並推斷心臟病風險，但需要至少連續1個月數據。

截至4月底，該公司內部測試已有逾1000人參與，年齡由18歲至70多歲。此外，有保險公司和遙距醫療機構月前已將這套系統加入Apps內試用；由6月起，有安老院和社區中心加入試用，亦希望未來和中醫診所合作。黃君朗認為，這可以經常檢測長者健康數據，又不會增加前線員工負擔，「例如，護理員為長者量血壓時，毋須捲起衣袖，不但節省時間，在冬季時也免卻長者捱冷。」

研檢測時間縮短至幾秒

至於檢測所需時間，現時約15秒已有初步數據，30秒會提供最終結果。以記者觀看黃君朗以個人電腦示範，系統約12至13秒已顯示初步數據，而且和最終數據非常接近。

黃君朗預測，若只是檢測心跳、呼吸頻率、血氧飽和度、血壓及有否貧血，未來有機會將檢測時間縮短至幾秒，在登入電腦或測溫時完成。因為鏡頭和處理器等硬件性能會繼續提升，該公司的演算法有優化空間。屆時，交通、運輸、建築和裝修等行業都可用這系統，確保從業員不會在太差的狀態下開工。

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

稱人幣未自由兌換 選擇無多惟掛鈎美元 梁定邦：聯匯暫難變 遇制裁掛人幣
稱人幣未自由兌換 選擇無多惟掛鈎美元 梁定邦：聯匯暫難變 遇制裁掛人幣
梁定邦料中央不會改國安法 稱時勢變好可酌情判刑
梁定邦料中央不會改國安法 稱時勢變好可酌情判刑
前途談判信心危機 1983年掛鈎穩港元
前途談判信心危機 1983年掛鈎穩港元
陳茂波：以「底線思維」做好防風險預案
陳茂波：以「底線思維」做好防風險預案
君臨天下兩童遇溺 當值救生員未聞呼叫
君臨天下兩童遇溺 當值救生員未聞呼叫
母攬子燒炭 鄰居：涉事婦為人和善 不見異樣
母攬子燒炭 鄰居：涉事婦為人和善 不見異樣
果子狸西環爬樹 途人誤當受傷被困
果子狸西環爬樹 途人誤當受傷被困
中環多一酒吧爆疫 同時段700客 與Zentral未見關連 醫生：若涉變種料個案數以百計
中環多一酒吧爆疫 同時段700客 與Zentral未見關連 醫生：若涉變種料個案數以百計
乘客不符登機條件致熔斷 罰航企2萬元 再犯停飛5天
乘客不符登機條件致熔斷 罰航企2萬元 再犯停飛5天
明起堂食須3針 60萬人可打未打
明起堂食須3針 60萬人可打未打
七成基層失業 四成申支援 社協稱限制多倡放寬資格
七成基層失業 四成申支援 社協稱限制多倡放寬資格
疫下過度使用電子產品 97%接受檢查學童脊骨有問題
疫下過度使用電子產品 97%接受檢查學童脊骨有問題
保安嘆時薪增幅追不上叉燒飯 個案：入行13年薪金升一半 同期飯盒售價翻倍
保安嘆時薪增幅追不上叉燒飯 個案：入行13年薪金升一半 同期飯盒售價翻倍
指「誰大聲誰正確」風氣加深分歧 羅致光稱一年一檢不可行
指「誰大聲誰正確」風氣加深分歧 羅致光稱一年一檢不可行
聶德權：薪趨僅其一參考 公務員期待加薪屬合理
聶德權：薪趨僅其一參考 公務員期待加薪屬合理
立法管假資訊 青年分歧 調查：最怕失言論新聞自由
立法管假資訊 青年分歧 調查：最怕失言論新聞自由
重建九龍城 市局預留逾150億 研無物管舊樓「聯廈聯管」
重建九龍城 市局預留逾150億 研無物管舊樓「聯廈聯管」
呼應新策 屯門公屋增建社福設施
呼應新策 屯門公屋增建社福設施
昨最高32.2℃ 弄潮兒出動
昨最高32.2℃ 弄潮兒出動
大灣區GBA專題：製衣基地變新市場 香港品牌灣區Catwalk
大灣區GBA專題：製衣基地變新市場 香港品牌灣區Catwalk
大灣區GBA專題：有盼挽疫下頹勢 有憂被抄難維權
大灣區GBA專題：有盼挽疫下頹勢 有憂被抄難維權
大灣區GBA專題：內地網站賣「港風」 滿滿90年代戲味
大灣區GBA專題：內地網站賣「港風」 滿滿90年代戲味
世界流動通訊大會中示範 吸引外企商討合作
世界流動通訊大會中示範 吸引外企商討合作
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】傳文體局長熱門 噚晚捧軒仔場 霍啟剛：未來幾年做好議員工作
【Emily】傳文體局長熱門 噚晚捧軒仔場 霍啟剛：未來幾年做好議員工作
【Emily】「第二次畢業」 徐詠璇退任港大協理副校
【Emily】「第二次畢業」 徐詠璇退任港大協理副校
【Emily】笑阿臻唔識 之鋒感謝有「放監歌」
【Emily】笑阿臻唔識 之鋒感謝有「放監歌」
【Emily】林振昇上堂續導遊牌
【Emily】林振昇上堂續導遊牌
【Emily】寄語政府 陳智思：勿寫市民冇興趣新聞稿
【Emily】寄語政府 陳智思：勿寫市民冇興趣新聞稿
【Emily】見習騎師學校50周年 「賽馬人才培訓中心」揭匾
【Emily】見習騎師學校50周年 「賽馬人才培訓中心」揭匾