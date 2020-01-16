大灣區GBA專題：內地網站賣「港風」 滿滿90年代戲味

最尖端看東京上海 港優勢在進口

他以展覽中的服飾舉例，若在港穿成這樣，必然被認為「奇裝異服」，但若在廣東或深圳的時裝活動穿成這樣就很平常，甚至認為出席時裝周當然要打扮一番，才是「畀面主人家」。FFF項目經理龔建艦亦稱，在亞洲要找最尖端時尚，東京之後就到上海，香港的優勢是稅率低、進口時裝便宜，但新晉設計師要發布作品，都寧願去上海時裝周。

FFF過去曾將香港設計師的品牌帶到巴黎時裝周，但這些世界頂級場合對華裔設計師和品牌免不了「白鴿眼」，「一個新品牌第一次亮相，別人就算覺得你設計多好，也未必馬上訂購；看個三五年見你年年都有來，這個牌子還撐得住，才會和你下單」。但過往在上海時裝周，買家都相對闊綽，無論對時尚觸覺或是價錢，認為合適就買，且華裔設計師在自己「主場」，做成生意的機會更大。

巴黎多「白鴿眼」 滬較易談成生意

新冠疫情肆虐兩年來，國內外風水輪流轉，去年全世界時裝周停擺，上海時裝周一枝獨秀，生意額還遠超往年。但今年上海時裝周因疫情停辦，原計劃參與的香港設計師更在上海遭受「封城」之苦。在這種情形下，深圳時裝周於4月23日、廣東時裝周於5月18日仍能在線上線下舉辦，已屬難得。