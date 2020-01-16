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大灣區GBA專題：有盼挽疫下頹勢 有憂被抄難維權

【明報專訊】「這是我的作品第一次放在內地展覽。」35歲的香港服裝設計師吳楚翹有作品在今次「FASHION BOND大灣區時尚聯結巡展」展示。疫情下服裝銷量低迷，她期待能開拓更多市場。但亦有設計師對內地營商環境有憂慮，例如知識產權保護問題，擔心被抄襲後難以維權。

疫下參展衫到人唔到 效果難料

吳楚翹的作品素以高端女裝為主，此次展出的長外套可拆成短款，背後的荷葉邊也可拆除，亦可用拉鏈重新裝回，象徵疫情中人與人相處時間減少、關係斷開，但還能重新聯繫上。「疫情下大家都在家工作，沒有買衫的心情。」吳楚翹稱，過去一年來香港商場、食肆人流大減，服裝銷情較差，她除原有店舖外，還將產品放到合作的寄售店，接觸更多客人，並將過季商品打折出售，或是在Instagram直播賣貨，客人可透過網站選購。

曾在不少國際品牌工作的吳楚翹，過去多年與深圳的製衣工廠相熟，但她更期待的是認識內地買家或能合作寄售的店舖，了解他們如何挑選品牌、打開市場，「聽說內地有不同平台，像小紅書要做直播，抖音上又要拍短片」。她說自己抱着學習心態參加本次活動，希望有機會結識內地設計師，「在社交平台見到很多很出色的內地設計師，很厲害，想看看以後有否跨界合作的可能」。可惜是，因為兩地疫情上半年爆發，吳楚翹「衫到人唔到」，無法親身返內地參加今次大灣區活動，令她有些遺憾，更希望盡快通關後能親眼看看大灣區時裝市場。

另一名同樣沒法北上出席的香港服裝設計師李居錡亦稱，不能到現場親身交流，難以評估活動能起什麼效果。他對內地營商環境信心不足，更憂慮知識產權難以保障，因服裝十分易被抄襲。他也有認識的內地設計師朋友遇過類似問題，但維權非常麻煩。

品牌玩抽水 「不知內地可玩到怎樣」

李居錡同時亦擔心創作自由度，因為他的品牌以玩味「抽水」為特色，不知內地「可以玩到怎樣」，希望能保障作品獨特性的同時又不會誤觸內地紅線。「之前有深圳的店舖想拿貨，給了他們資料，之後就沒了回音，不知是什麼原因。」但李居錡說，會以平常心接觸內地市場，同時嘗試將品牌全球化，尋找更多機會。

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