大灣區GBA專題：製衣基地變新市場 香港品牌灣區Catwalk

明報記者 林迎

說起來，香港時裝設計師在國際時裝界早已闖出名堂，去年巴黎時裝周（Paris Fashion Week），香港3個時裝品牌PabePabe、PONDER.ER及VANN獲邀展示其作品。但除了海外市場，這些年也有愈來愈多香港設計師關注內地，據貿發局一項調查，去年中國首次超越歐盟，成為香港第二大服裝出口市場。

慶回歸活動 巡迴5市行貓步

「FASHION FORCE大灣區時尚力聯合秀」和「FASHION BOND大灣區時尚聯結巡展」均由香港非營利時裝推廣機構Fashion Farm Foundation（FFF）策劃，是「大灣區—時尚躍進 Fashion Forward GBA 2022」系列活動的重要組成部分。FFF項目總監楊錦淮表示，這是時裝業界慶祝香港回歸25周年的重點活動，也是第二次將香港設計師作品引入大灣區推介。聯合秀還會和三大官方時裝展合作，除了廣東時裝周，還包括7月的「2022時尚深圳展」及9月的香港國際時尚匯展。聯結巡展則邀請超過20個大灣區內獨立時裝設計品牌，以及6所設計院校，合計展出67件作品。

盼成融合起點 港創意+粵產鏈

「我們不刻意分開香港設計師或是內地設計師，全部作品都是按展覽效果擺放，象徵大家一起融合，做好大灣區的設計。」FFF項目經理龔建艦說。展覽已於4月及5月在廣州和珠海橫琴舉辦，6月至7月移師佛山和深圳，9月回到香港，是一個貫穿7．1回歸的大型巡迴展。廣東省服裝服飾行業協會執行會長劉嶽屏說，本次活動是香港第五波疫情以來登陸灣區的首個時尚活動，來之不易，「這次活動應該會成為我們灣區融合的一個新起點。在推動大灣區建設的熱潮下，香港的設計創意優勢與內地的產業鏈合作優勢將更加明顯，成果轉化將更加高效」。

疫下少外出需求減 開網站幫助小

「大灣區的時裝產業早就在那裏。」龔建艦稱，香港時裝設計師過去以珠三角為製衣基地，又因大灣區不像上海是中國傳統的時尚之都，更未及巴黎、米蘭、紐約的時尚國際化，所以香港設計師在大灣區設立工作室不多，品牌只是初起步，市場更有待開發。而此次展覽可說是大灣區設計力量的聯合，院校作品既鼓勵大眾欣賞年輕人才原創及獨特的藝術觸覺，亦為學生打開未來職業道路。

疫情令時裝相關活動一再延期，港澳與內地設計師難以聚首，也沒法直接接觸買家，交易都改為線上。「疫情令香港時裝業遭遇困難，但並無被時常提及，因為它不是麵包，對經濟的重要性不如餐飲業或者旅遊業。」楊錦淮透露，香港時裝業受疫情打擊很大，他認識的香港設計師不少過去一年零收入，只能「食自己」。

再者，香港「限聚令」禁堂食，市民又居家辦公，外出機會減少，打扮買衫需求減低。楊錦淮表示，設計師品牌的服裝動輒幾千元一件，顧客往往要親眼看過試過才肯購買，即使設計師有開網店，目標客戶的消費習慣卻很難從線下轉為線上。

封關礙製衣 不少設計師搬滬深

以楊錦淮所了解，有10%至20%設計師已搬到上海或深圳，主要是為了工作方便。例如需與服裝廠家確認面料、打樣，但封關之下「無理由快遞寄來寄去」。這次FFF在大灣區辦活動，亦是希望嘗試為香港時裝業在大灣區帶來更多機會，但楊錦淮也承認，封關令香港設計師不能親身到場，少了面對面交流，效果可能打折扣。

龔建艦則認為，活動有助香港設計師更全面認識大灣區，不要像過往那樣「單向」地只知製衣，「市場有沒有可能？進駐商場有沒有可能？或者香港設計師可以更全面地與大灣區融合」。他還稱，交流活動不會在2022年止步，明後年亦可能有後續，疫情過去後情况或會不同。