港聞

港聞二

呼應新策 屯門公屋增建社福設施

【明報專訊】去年《施政報告》提出在合適公營房屋項目預留相當於住用樓面約5%的面積作福利用途，並在2026至27年度或以後落成的項目推展。新政策下，社署最新提出在屯門第28區湖山路以北公營房屋項目，增建體弱長者家居照顧服務隊辦事處及特殊幼兒中心。屯門區議員甄紹南表示，屯門碼頭區人口老化嚴重，新設施的服務名額未必能滿足區內需求，建議署方改建空置校舍興建長者設施。

區內老人多 區議員指杯水車薪

湖山路項目地盤面積約1.89公頃，興建3座大廈提供約2940個單位，原預計2025/26年度落成，並提供安老院舍暨長者日間護理單位和長者鄰舍中心配套。因應施政報告提出在公營房屋項目預留住用樓面面積5%作社福設施，社署提出在湖山路項目加建體弱長者家居照顧服務隊辦事處及一所特殊幼兒中心。

甄紹南歡迎增建設施，但指屯門碼頭區有約10萬人口，人口老化嚴重，需特別照顧的長者和幼兒設施嚴重短缺，而上述地盤可加建設施空間不多，料新設施服務名額或僅數十至約百個，只屬杯水車薪，不能滿足區內需求，期望區內其他項目可增闢土地或改建空置校舍興建長者設施。

社福界立法會議員狄志遠稱，政府未來仍要追回欠缺的社福設施用地，而按現時建議水平增建設施，仍可能不足夠，政府應審視未來5年需求，再確定實際需要的社福樓面面積，讓部門因應作出規劃。

相關字詞﹕狄志遠 甄紹南 湖山路公營房屋項目

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