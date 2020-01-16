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重建九龍城 市局預留逾150億 研無物管舊樓「聯廈聯管」

【明報專訊】市建局日前宣布啟動重建九龍城「衙前圍道/賈炳達道」項目，市建局行政總監韋志成稱，將預留逾150億元，在未來10年推動「龍城」區市區更新，包括收購、活化和建造新政府綜合大樓等，並透過轉移地積比和「住宅與非住宅地積比互換」，避免「蛋糕式」商業基座設計，亦增加住宅供應。該局亦研究為區內老齡但無物業管理服務的單幢式樓宇引入「聯廈聯管」概念，促成各廈共聘一間物管公司。

韋志成昨在網誌表示，「龍城」區市區更新計劃的規模遠超一般重建項目，其中收購約1000個住宅和100間地舖業權涉及逾100億元，餘下新政府綜合大樓的建造、推廣復修及保育和活化等則涉逾50億元。

研提供利息 鼓勵業主設維修儲備金

他說，「衙前圍道/賈炳達道」項目是首次應用從油旺地區研究得出的新規劃工具，包括從東面地盤轉移地積比至主地盤，增加住宅發展樓面面積及單位供應；以及應用「住宅和非住宅地積比互換」，將九龍城住宅和非住宅的准許地積比上限分別7.5倍和1.5倍，互換調整至8倍和1倍，避免「蛋糕式」商業基座設計，營造小舖佈局。

韋志成透露，市建局亦試行「小區規劃復修」模式，協助南角道至打鼓嶺道一帶樓宇解決驗樓、公用地方維修和外牆飾面更新等問題，延長樓宇壽命；初步發現，研究範圍內約有40幢私樓需驗樓和維修，該局會提供適度財政資助和技術支援，同時鼓勵業主設維修儲備基金，由該局提供額外的基金存款利息，增加業主為樓宇保養儲錢的積極性。對老齡但無物管服務的單幢式樓宇，該局將研究藉應用「聯廈聯管」概念及科技，促成各廈共聘一間物管公司，分擔成本。

相關字詞﹕小區規劃復修 地積比轉移 韋志成 衙前圍道/賈炳達道項目 市建局

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