立法管假資訊 青年分歧 調查：最怕失言論新聞自由

逾六成青年過去半年曾接觸不實資訊

青年創研庫透過網上問卷，訪問740名15至34歲會員，調查顯示，740名受訪者中，490人（66％）過去半年內曾接觸不實資訊，當中83.9%表示，主要接觸途徑是社交平台，其次是互聯網或網上討論區，各佔54.1%及38.4%；多數是與社會新聞、疫情及政治相關。受訪者認為，出現不實資訊最主要原因是「市民對政府信任度低」（53%），其次是「社會對立嚴重」（50.9%）、「出於政治目的」（49.1%）及「市民的媒體和資訊素養不足」（40.7%）。有七成受訪者表示會主動查核懷疑有問題的資訊。

如立法 應白紙草案諮詢

團體倡安排「事實查核機構」辨真偽

陳昌堅認為，由政府立法，再由政府判斷資訊真偽，「市民在觀感上會有顧慮」，認為應安排「事實查核機構」或學術組織、法庭等政府以外機構，作事實裁決；他又建議政府設立機制規管大型網絡平台。

青年創研庫民生組成員倪智承就認為，嘩眾取寵的「假資訊」容易吸引大眾眼球，加上網上社交平台普及，令相關內容更快廣傳。他說，立法「只可以解決一部分政府見到的問題」，建議循社會及學校層面，加強培養市民資訊素養。