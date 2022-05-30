立法管假資訊 青年分歧 調查：最怕失言論新聞自由

【明報專訊】署理民政事務局長陳積志早前表示，政府已聘請專業顧問團隊研究規管虛假資訊，目標年中完成研究並提交建議。有團體在3月發起網上問卷調查，發現受訪青年對應否立法規管假資訊有分歧，支持及不支持分別佔39.3%及38.9%，受訪者最大顧慮，依次是擔心言論、新聞自由受限，以及法例遭濫用。香港青年協會青年研究中心、「青年創研庫」民生組召集人陳昌堅建議政府，日後若立法規管假資訊，應以「白紙草案」（沒有既定立場）形式諮詢，並只針對「有害或非法的公開事實陳述」，確保諷刺及評論不受影響。
逾六成青年過去半年曾接觸不實資訊
青年創研庫透過網上問卷，訪問740名15至34歲會員，調查顯示，740名受訪者中，490人（66％）過去半年內曾接觸不實資訊，當中83.9%表示，主要接觸途徑是社交平台，其次是互聯網或網上討論區，各佔54.1%及38.4%；多數是與社會新聞、疫情及政治相關。受訪者認為，出現不實資訊最主要原因是「市民對政府信任度低」（53%），其次是「社會對立嚴重」（50.9%）、「出於政治目的」（49.1%）及「市民的媒體和資訊素養不足」（40.7%）。有七成受訪者表示會主動查核懷疑有問題的資訊。
如立法 應白紙草案諮詢
團體倡安排「事實查核機構」辨真偽
陳昌堅認為，由政府立法，再由政府判斷資訊真偽，「市民在觀感上會有顧慮」，認為應安排「事實查核機構」或學術組織、法庭等政府以外機構，作事實裁決；他又建議政府設立機制規管大型網絡平台。
青年創研庫民生組成員倪智承就認為，嘩眾取寵的「假資訊」容易吸引大眾眼球，加上網上社交平台普及，令相關內容更快廣傳。他說，立法「只可以解決一部分政府見到的問題」，建議循社會及學校層面，加強培養市民資訊素養。