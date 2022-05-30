指「誰大聲誰正確」風氣加深分歧 羅致光稱一年一檢不可行

指一年一檢需大量壓縮研究分析過程

羅致光昨日發表網誌，稱作為勞福局長不適宜在此刻就最低工資水平檢討工作公開表達意見。羅致光說，委員會的檢討和建議都是經過詳細分析、諮詢社會各界，以及於委員會內的商界、勞工界及學者反覆商討，在過往每次檢討，行政會議都接納委員會建議。

現時委員會每兩年檢討一次，但勞工界一直爭取「一年一檢」，羅致光說，在法例層面可以「一年一檢」，但按現行機制，檢討過程所需的研究、分析及諮詢等工作，只能在每兩年檢討一次的框架下完成，「一年一檢」並不可行，若要實行就要大量壓縮研究、分析等過程，又或是改為以方程式調整最低工資水平，故認為現時非討論日後是否「一年一檢」的最佳時候，待今次委員會完成檢討工作及提交報告後，相信社會在適當時候可重新討論這問題。