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保安嘆時薪增幅追不上叉燒飯 個案：入行13年薪金升一半 同期飯盒售價翻倍

【明報專訊】政府去年凍結最低工資水平於每小時37.5元，最低工資委員會明年會再檢討，公眾諮詢期則於今日（31日）屆滿。從事保安員13年的朱哥（化名）過去13年月薪只增加一半，同期叉燒飯售價卻已翻倍，朱哥慨嘆薪金增幅連一盒叉燒飯亦不如，有感脫貧無望。社區組織協會幹事吳衛東期望，明年最低工資應提升至50元，並由每兩年檢討一次，改為每年一檢，質疑「通脹嘅計法都一年計得到，點解（最低工資）要兩年呢？」

64歲的朱哥自2009年起於九龍區一大廈任職日更保安，當時月薪6500元，每月工作26天、每天12小時，即時薪為20.8元。隨着政府於2011年實施最低工資，朱哥薪金每兩年跟隨最低工資上調。政府前年凍結最低工資水平，朱哥薪金亦自2019年起維持每月1萬元至今，即每小時38.4元，稍高於法定要求不足1元；若以月薪計算，朱哥收入增幅於過去13年間約為54％。

薪水僅夠餬口 早餐兩片麵包撐至晚飯

朱哥與任職廚房散工的兄長同住公屋，兄長收入不定，日常生活開支和租金只能由朱哥一力承擔。他說薪水僅夠餬口，有時要省着用，連午飯想到茶餐廳歎冷氣堂食也覺奢侈，早餐經常只吃一兩片麵包，餓着肚撐至晚上回家才吃飯。朱哥憶述，在工作地點附近買一盒叉燒飯，2009年時要20多元，現已加價至近50元，增幅逾一倍，慨嘆收入「明顯追唔到一個燒味飯」。

社協倡參考在職家庭津貼水平 時薪50元

社協幹事吳衛東憂慮，本港受疫情衝擊，最低工資明年或再凍結，變相37.5元水平維持達6年。他提出，在職家庭津貼一人住戶全額津貼入息上限為月薪10,100元，認為可視收入少於該水平等同在職貧窮，故建議最低工資不應少於每月10,100元，即每小時50元，並改為每年檢討一次才能跟上通脹，委員會亦應訂立計算和調整機制，增加透明度。

勞工處：現行機制沿用至完成現時檢討

勞工處回覆，法定最低工資水平現行檢討機制，包括參考「一系列指標」涵蓋整體經濟、勞工巿場情况和競爭力、社會共融數據等資料、社會意見、壓力測試結果及委員會討論等，並只能每兩年完成檢討一次，又稱政府會沿用現行機制至完成現時檢討，強調委員會對最低工資修訂方向沒有既定立場。

相關字詞﹕最低工資委員會 勞工處 通脹 吳衞東 社區組織協會 最低工資

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