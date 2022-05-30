七成基層失業 四成申支援 社協稱限制多倡放寬資格

六成受訪家庭稱因防疫措施無法正常工作

調查顯示，有59.5%受訪家庭表示因政府強制措施導致公司無法正常營業，以致無法正常工作，有55.5%受訪者表示僱主沒有出糧。六成受影響家庭表示被減薪四成或以上，當中11.6%減薪八成或以上。

任兼職侍應的單親媽媽韓女士獨力撫養3歲半女兒，居於油麻地一間月租4000元劏房。第五波疫情前她月入7000至8000元，公司2月中因疫情停業，被迫放無薪假至4月中復工，惟復工後工時大減，4月收入不足1000元。韓有申請「臨時失業支援」，當局以她有上班為由拒絕，她反問「我公司停咗業，可以點返工？」她已要求覆檢。

失業支援10萬宗申請失敗 促設上訴機制

政府5月20日公布「臨時失業支援」計劃有約10萬宗申請不成功，社區組織協會副主任施麗珊認為數字不少，建議放寬失業援助金申請條件，亦應設上訴機制。她說經歷幾波疫情，不少基層家庭已用盡積蓄，促政府推出更多支援，包括再推N無人士津貼、保就業計劃容許直接由僱員申請等。

社協調查亦發現抗疫令基層情緒受困，有71.5%受訪住戶表示抑鬱、57.1%失眠、56%感無助。施麗珊稱有失業基層市民因疫情反覆絕望，甚至反映有自殺念頭。她認為疫情已嚴重影響基層生活，亟需支援。

（新冠疫情）