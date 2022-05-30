乘客不符登機條件致熔斷 罰航企2萬元 再犯停飛5天

6月起抵港第9天增驗核酸 涵5．24入境者

現時入境者先要在酒店檢疫7天。政府發言人表示，為加強監察從檢疫酒店提早完成強制檢疫的抵港人士，相關人士如提早完成強檢，除了之前須在酒店每天做快速抗原測試及於抵港第5天做核酸檢測，完成檢疫後亦須於抵第9天及第12天做核酸檢測，新措施適用於5月24日凌晨零時或以後抵港人士，6月1日為他們抵港第9天，須強制檢測。

政府又指，以往有航班容許不符合現行規例的乘客登機來港，為促使航空公司盡力查核乘客登機條件，同時避免影響航空公司運作及來港人士行程，6月1日起，如有航班的乘客不符登機條件來港而觸發熔斷機制，機管局會就10天內首次出現此情况的航空公司發出警告及罰款2萬元，10天內再次觸及，則同一地點抵港的民航客機航線將被禁着陸5天，如拒付罰款，航線首次觸及指標即禁着陸5天。

幼童及轉機者檢測限制放寬

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日表示，對抵港人士實施第9天額外核酸檢測，望有助盡早發現患者，特別是檢疫酒店內染疫者。新安排同時放寬部分檢測限制，如3歲以下小童、以及經香港轉機或過境者，不必出示登機前48小核酸檢測證明，歐指現時旅客抵港後均要做核酸檢測，相信新安排不會增加輸入個案風險，希望可方便來港人士。

（新冠疫情）