中環多一酒吧爆疫 同時段700客 與Zentral未見關連 醫生：若涉變種料個案數以百計

11人染疫 顧客除罩跳舞

本港昨新增237宗新冠個案，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，位於中環華懋荷李活中心的酒吧「Iron Fairies & J. Boroski」（下稱Iron Fairies）出現爆發，11名患者均於5月21日晚上9時至翌日凌晨2時光顧，涉1男10女，當中9人有病徵，於23至26日病發，按最先發病個案作基因分析，相信群組涉本地流行病毒株。

歐家榮稱，據中心初步調查，當晚光顧「Iron Fairies」的客人主要在酒吧喝酒聊天，大部分未有進食，顧客會除下口罩到處走，部分人跳舞、有密切接觸，相信是人與人之間飛沫傳播，或有個案屬超級傳播者，污染酒吧內空氣導致爆發。

本報記者昨致電「Iron Fairies」，職員原稱店舖繼續營業，後回電稱昨晚暫停營業，會按政府要求消毒。被問到有沒有員工染疫、顧客是否沒戴口罩跳舞等，職員稱不便回應，着記者電郵向公司查詢；本報至截稿前未獲回覆。翻查資料，去年12月，時任國泰機艙服務員返港後涉違規聚餐及外出用膳，按當時強制檢測公告，有染疫機組人員曾到同一地址、名為「The Iron Fairies & Co」的酒吧。

Zentral增4宗 有客稱僅店外排隊

至於前日公布爆疫的酒吧「Zentral」再多4宗個案，累計15名顧客染疫，同樣於5月21日晚至翌日凌晨光顧，其中一人稱自己未曾進入酒吧，但在門口排隊期間曾接觸其他顧客，按流行病學調查，上述個案另有3名家人快測陽性，對最先發病個案作基因分析，料涉本地流行病毒株。當晚染疫顧客之一為籃球教練，其在元朗博愛醫院鄧佩瓊紀念中學任教的籃球班中再有一名學生染疫。

歐家榮指出，「Zentral」25個環境樣本中24個呈陰性，但廁所樣本結果不確定，通風系統則有待分析，暫未見兩間酒吧個案有關連。他指，按兩間酒吧的疫苗通行證資料，5月21日晚同時段各有約700人次光顧，人數待核實，稱酒吧人流多，相信風險大，至於有人跳舞是否違法，要由相關部門評估。

食環：上門未見營業 梁子超促向業界解釋規定

早前有片段顯示「Zentral」亦有客人在場內跳舞，食環署回覆查詢稱，兩個處所均持有由酒牌局發出的酒牌連同酒吧批註，署方前日及昨日到訪兩個處所，發現處所當時未有營業，正進一步了解情况。食環署重申，根據法例第599F章，酒吧/酒館場內禁止舉行現場表演及跳舞活動。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，此類酒吧空間有限，同時段數百人到訪加上跳舞等活動會增加爆發風險，若涉新變種病毒，由於本港仍有一定人口未染疫，有可能造成達三位數個案，促當局向業界解釋清楚現時防疫規定，減低場館感染風險。

明報記者

（新冠疫情）