母攬子燒炭 鄰居：涉事婦為人和善 不見異樣

警列謀殺及企圖自殺

事發於前晚9時許，42歲姓許男子報案，稱懷疑妻子在康水樓寓所企圖自殺，1歲兒子亦在單位。警方接報到場，發現母子二人倒卧牀上昏迷，單位內有一盆燒過的炭。兩人其後由救護車送院，兒子經搶救後證實不治，母親經治理後情况危殆。警方其後在單位檢獲一封遺書及藥物，初步調查相信，母疑燒炭企圖與兒子一同尋死。警方將安排驗屍，以確定兒子的死因。據悉，夫婦2019年結婚，兒子有長期病患，需要定期接受物理治療，平日主要由任家庭主婦的母親照顧。

有鄰居說，涉事家庭遷入單位約一年，父母與男童一家三口同住，早前曾見該男童走路，沒有異樣。鄰居續稱，女事主為人和善，出入均有點頭打招呼，但未曾交談，過往沒聽聞該單位傳出打罵聲，僅聽過有小童哭泣聲。

資深家庭社工陳琬琛說，不論照顧長者或小童，照顧者身心壓力均十分沉重。因此，家人及親友應密切留意照顧者的情緒及言行變化，除了分擔照顧工作，如發覺有人態度變得消極，甚至透露自尋短見，就應盡早介入；照顧者亦應開放自己，多與人傾訴，即使不是專業輔導，同樣有分擔壓力之用。如照顧者面對醫療及交通等經濟困難，可尋求醫務社工及家庭服務社工幫助。陳琬琛續稱，政府普遍對小童照顧者支援不足，認為應加強宣傳及提供更多如託管等服務援助。