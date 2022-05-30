港聞

港聞一

母攬子燒炭 鄰居：涉事婦為人和善 不見異樣

【明報專訊】元朗水邊圍邨前晚發生倫常慘案，一名42歲婦人偕同1歲兒子於寓所燒炭，兒子送院搶救後不治。警方在現場檢獲遺書，案件列謀殺及企圖自殺，由元朗警區重案組跟進。有鄰居表示，涉事母親為人和善，日常碰面均有點頭打招呼。

警列謀殺及企圖自殺

事發於前晚9時許，42歲姓許男子報案，稱懷疑妻子在康水樓寓所企圖自殺，1歲兒子亦在單位。警方接報到場，發現母子二人倒卧牀上昏迷，單位內有一盆燒過的炭。兩人其後由救護車送院，兒子經搶救後證實不治，母親經治理後情况危殆。警方其後在單位檢獲一封遺書及藥物，初步調查相信，母疑燒炭企圖與兒子一同尋死。警方將安排驗屍，以確定兒子的死因。據悉，夫婦2019年結婚，兒子有長期病患，需要定期接受物理治療，平日主要由任家庭主婦的母親照顧。

有鄰居說，涉事家庭遷入單位約一年，父母與男童一家三口同住，早前曾見該男童走路，沒有異樣。鄰居續稱，女事主為人和善，出入均有點頭打招呼，但未曾交談，過往沒聽聞該單位傳出打罵聲，僅聽過有小童哭泣聲。

資深家庭社工陳琬琛說，不論照顧長者或小童，照顧者身心壓力均十分沉重。因此，家人及親友應密切留意照顧者的情緒及言行變化，除了分擔照顧工作，如發覺有人態度變得消極，甚至透露自尋短見，就應盡早介入；照顧者亦應開放自己，多與人傾訴，即使不是專業輔導，同樣有分擔壓力之用。如照顧者面對醫療及交通等經濟困難，可尋求醫務社工及家庭服務社工幫助。陳琬琛續稱，政府普遍對小童照顧者支援不足，認為應加強宣傳及提供更多如託管等服務援助。

上 / 下一篇新聞

稱人幣未自由兌換 選擇無多惟掛鈎美元 梁定邦：聯匯暫難變 遇制裁掛人幣
稱人幣未自由兌換 選擇無多惟掛鈎美元 梁定邦：聯匯暫難變 遇制裁掛人幣
梁定邦料中央不會改國安法 稱時勢變好可酌情判刑
梁定邦料中央不會改國安法 稱時勢變好可酌情判刑
前途談判信心危機 1983年掛鈎穩港元
前途談判信心危機 1983年掛鈎穩港元
陳茂波：以「底線思維」做好防風險預案
陳茂波：以「底線思維」做好防風險預案
君臨天下兩童遇溺 當值救生員未聞呼叫
君臨天下兩童遇溺 當值救生員未聞呼叫
果子狸西環爬樹 途人誤當受傷被困
果子狸西環爬樹 途人誤當受傷被困
中環多一酒吧爆疫 同時段700客 與Zentral未見關連 醫生：若涉變種料個案數以百計
中環多一酒吧爆疫 同時段700客 與Zentral未見關連 醫生：若涉變種料個案數以百計
乘客不符登機條件致熔斷 罰航企2萬元 再犯停飛5天
乘客不符登機條件致熔斷 罰航企2萬元 再犯停飛5天
明起堂食須3針 60萬人可打未打
明起堂食須3針 60萬人可打未打
七成基層失業 四成申支援 社協稱限制多倡放寬資格
七成基層失業 四成申支援 社協稱限制多倡放寬資格
疫下過度使用電子產品 97%接受檢查學童脊骨有問題
疫下過度使用電子產品 97%接受檢查學童脊骨有問題
保安嘆時薪增幅追不上叉燒飯 個案：入行13年薪金升一半 同期飯盒售價翻倍
保安嘆時薪增幅追不上叉燒飯 個案：入行13年薪金升一半 同期飯盒售價翻倍
指「誰大聲誰正確」風氣加深分歧 羅致光稱一年一檢不可行
指「誰大聲誰正確」風氣加深分歧 羅致光稱一年一檢不可行
聶德權：薪趨僅其一參考 公務員期待加薪屬合理
聶德權：薪趨僅其一參考 公務員期待加薪屬合理
立法管假資訊 青年分歧 調查：最怕失言論新聞自由
立法管假資訊 青年分歧 調查：最怕失言論新聞自由
重建九龍城 市局預留逾150億 研無物管舊樓「聯廈聯管」
重建九龍城 市局預留逾150億 研無物管舊樓「聯廈聯管」
呼應新策 屯門公屋增建社福設施
呼應新策 屯門公屋增建社福設施
昨最高32.2℃ 弄潮兒出動
昨最高32.2℃ 弄潮兒出動
大灣區GBA專題：製衣基地變新市場 香港品牌灣區Catwalk
大灣區GBA專題：製衣基地變新市場 香港品牌灣區Catwalk
大灣區GBA專題：有盼挽疫下頹勢 有憂被抄難維權
大灣區GBA專題：有盼挽疫下頹勢 有憂被抄難維權
大灣區GBA專題：內地網站賣「港風」 滿滿90年代戲味
大灣區GBA專題：內地網站賣「港風」 滿滿90年代戲味
無接觸檢測技術 保險醫療平台試用
無接觸檢測技術 保險醫療平台試用
世界流動通訊大會中示範 吸引外企商討合作
世界流動通訊大會中示範 吸引外企商討合作
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】傳文體局長熱門 噚晚捧軒仔場 霍啟剛：未來幾年做好議員工作
【Emily】傳文體局長熱門 噚晚捧軒仔場 霍啟剛：未來幾年做好議員工作
【Emily】「第二次畢業」 徐詠璇退任港大協理副校
【Emily】「第二次畢業」 徐詠璇退任港大協理副校
【Emily】笑阿臻唔識 之鋒感謝有「放監歌」
【Emily】笑阿臻唔識 之鋒感謝有「放監歌」
【Emily】林振昇上堂續導遊牌
【Emily】林振昇上堂續導遊牌
【Emily】寄語政府 陳智思：勿寫市民冇興趣新聞稿
【Emily】寄語政府 陳智思：勿寫市民冇興趣新聞稿
【Emily】見習騎師學校50周年 「賽馬人才培訓中心」揭匾
【Emily】見習騎師學校50周年 「賽馬人才培訓中心」揭匾