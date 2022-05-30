君臨天下兩童遇溺 當值救生員未聞呼叫

懂游泳、沒穿救生衣 池內另有泳客

據了解，兩遇溺女童相識，其中一名女童為韓國裔，經治理後留醫深切治療病房，情况危殆。據悉，事發時兩人於一個約1.5米水深的室外泳池游泳，泳池有兩名救生員當值，救生員在事發時未有聽聞兩女童呼叫聲。兩女童懂得游泳，獲救時沒有穿救生衣及水泡，泳池亦有其他泳客。兩女童遇溺原因仍有待警方深入調查。

工會稱兒童或缺舉手呼救意識

港九拯溺員工會發言人胡啟榮指，根據過往拯溺經驗，兒童、青少年在嬉水時或會玩「你撳我、我撳你」，當其中一個不慎嗆水，出現緊張情緒，本能反應會抓附近物件或同伴，同伴即使泳術良好但沒有正確拯溺訓練下，救人可能發生危險；另外，兒童可能沒有遇溺舉手呼救的意識。胡啟榮認為，政府應加強宣傳水上安全，避免意外發生。

九龍站上蓋物業君臨天下為港鐵公司管理的屋苑，港鐵發言人回覆查詢稱，對事件高度關注及重視，並深表遺憾；事發後已即時派員到醫院了解，慰問兩名女童的家人，並盡量提供協助。港鐵公司稱會與會所及泳池承辦商全力配合警方調查。本報向君臨天下會所管理承辦商萬泰服務有限公司，查詢涉事泳池事發時有否救生員當值及水深等問題，至深夜截稿前未獲回覆。