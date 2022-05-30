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梁定邦料中央不會改國安法 稱時勢變好可酌情判刑

【明報專訊】人大頒布《港區國安法》框架至今兩年，對於社會漸趨平穩下國安法是否有放鬆的空間，曾任監警會主席的資深大律師梁定邦說，中央立國安法目的正是處理外國勢力及其在港的代理人，在目前複雜地緣政治形勢下，不認為中央會改法例，「除非將來世界和平」。他指出，國安法罪名訂明最高刑期，但日後時勢變好，法官可考慮酌情判刑，形容這是「普通法制度的優越」，未必需要修改國安法條文。

國安法首案，唐英傑被控煽動分裂及恐怖活動罪，在高等法院原訟庭判刑9年，其後在法援署委派新的法援律師後放棄上訴。梁定邦受訪時說認同判刑「當然是高」，本身覺得案件有上訴機會，但認為當時3名原審法官基於當時情况判刑。他說，上訴庭目前未就國安法判刑頒布約束性量刑指引，將來社會平靜、案情不是那麼嚴重，法官可以行使酌情權，不判處最重刑罰。

平衡效益 指監警會不必調查權

在2019年修例風波期間警方執法尺度引起非議，但並無警員因執法被革職，大多透過警誡等處理。梁定邦說，公眾提出無警員被革職的質疑是無可厚非，但認為處理涉警投訴不能用政治角度看待，而是考慮證據及案發情境。他舉例，英國監警機構雖有調查權，但當地警隊抗拒合作，有時調查經年。他說，個人認為平衡效益後，不值得為本港監警會賦予調查權，反而警隊自覺做好公眾問責更重要。

稱警隊改革中 加強接觸青年

被問及是否需改革警隊，梁定邦說最近與警務處長蕭澤頤傾談後，認為警隊也「改革中」，例如在2019年社會事件青年犯事後出獄，處方也加強輔導及接觸青年等工作。

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